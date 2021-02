Tommaso Zorzi, la dolcissima dedica di Francesco Oppini dopo la puntata. Mancano poco più di venti giorni al momento in cui i due amici si potranno finalmente rivedere

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip. All’apparenza completamente diversi, Tommaso entrando non avrebbe mai pensato di legarsi proprio a lui, ma incredibilmente si sono avvicinati sempre di più fino a costruire un rapporto solido e importante che si porteranno sicuramente dietro per il resto delle loro vite.

Tommaso Zorzi e Francesco Oppini: la dedica sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Maria Oppini (@francesco_oppini_82)

Francesco è uscito dalla casa da più di due mesi e i due amici continuano a sentire la mancanza l’uno dell’altro. Non vedono l’ora di rivedersi fuori dal programma, fare le cene che hanno programmato e passare tanto tempo insieme. La distanza comincia a farsi sentire sempre di più ma di certo non ha scalfito il legame bellissimo che li unisce. La scorsa sera Francesco ha avuto modo di salutare Tommaso, intrattenendolo in un divertente siparietto. È proprio di quel momento lì che Francesco ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram, per fare una dedica al suo compagno d’avventura.

“Coloro che eliminano l’amicizia dalla vita, eliminano il sole del mondo” ha scritto Francesco nella didascalia dello scatto che li ritrae insieme, anche se a distanza.