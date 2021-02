L’ex Miss Italia Carolina Stramare posta su Instagram uno scatto osé in cui si mostra senza reggiseno. Tripudio di like da parte dei follower.

Una Carolina Stramare in versione osé. Lo scatto sensuale è stato condiviso dall’ex Miss Italia su suo profilo Instagram. La modella si mostra senza reggiseno con indosso solo un paio di pantaloni in pelle. Bellissima ha uno sguardo seducente e i capelli bagnati. La foto genera immediatamente un tripudio di like e commenti. Sei bellissima, le parole che si ripetono sotto il post.

Lo scatto si unisce alle tante immagini condivise dalla Stramare sul suo account Instagram seguito da ben 196 mila follower. Miss Italia nl 2019, ogni foto mostra la bellezza incantevole di Carolina. Lunghi capelli neri, occhi verde giacchio, fisico perfetto. E’ proprio il suo fascino a lasciare i suoi fan senza parole.

Nelle storie di Instagram sono apparsi dolci scatti che la ritraggono appena una bambina. Tra questi una foto al fianco di una cane bianco. Carolina aggiunge una dedica in suo omaggio: “La mia ombra fino a 12 anni”.

Carolina Stramare: da modella a regina di Instagram

Classe 1999, cresciuta a Vigevano, la modella ha dedicato la vittoria a Miss Italia alla madre mancata nel 2018. Le due erano legatissime. La sua carriera è iniziata già in adolescenza partecipando a sfilate e concorsi.

La vittoria della corona di Miss Italia l’ha resa conosciuta al pubblico. Di recente è stata segnalata tra i possibili concorrenti della nuova edizione dell’ Isola dei famosi che partirà il prossimo marzo.

La Stramare si dedica all’attività di influencer collaborando con molti brand. Sono innumerevoli le proposte che riceve ogni giorno per sponsorizzare prodotti. Tra queste sembrerebbe essere emersa una proposta di matrimonio da parte di un fan. Per quanto riguarda la vita personale, Carolina è molto riservata.

Secondo alcune indiscrezioni avrebbe avuto una frequentazione con Eros Ramazzotti tuttavia poi smentita da lei stessa. Ha una forte passione per i cani e i cavalli.