Carolina Stramare: incredibile, cosa è successo ai suoi capelli ? – FOTO

Cosa è successo ai lunghi capelli della bellissima modella Carolina Stramare durante questa mattina? Attenzione al dettaglio.

La bellissima modella ventiduenne ed ex vincitrice del concorso di bellezza Miss Italia, Carolina Stramare, pare che abbia portato un’importante notifica al suo look. Per testimoniare la sua nuova acconciatura la modella di origini genovesi ha deciso di postare nella giornata di ieri un video sulla piattaforma Instagram destinato a scoprire il parere dei suoi follower.

Carolina Stramare con orgoglio sulla sua nuova mise en place

Ebbene si è deciso di dare un taglio netto, è questo ciò che si evince dall’estratto pubblicato da Carolina nelle sue storie. “Forza e coraggio tante volte, sono andata dal parrucchiere e finalmente… Ho tagliato“, rivela la modella non nascondendo ai suoi ammiratori il suo sorriso e la sua crescente soddisfazione per la novità.

“Sono molto molto più sani e molto più leggeri“, ha poi aggiunto. E’ sempre traumatico esporsi ad una cambiamento, che esso sia drastico o più minimale. Eppure Carolina sembra essere a suo agio nel riscoprirsi adesso leggermente diversa rispetto a quella che era ieri. Per concludere ha specificato i vantaggi nel tenere una messa in piega di tal genere: “da oggi in poi ci metterò molto meno tempo ad asciugarli, cosa da non sottovalutare per chi è costantemente in ritardo”.

Deliziando ancora una volta gli spettatori con la sua risata. Eppure oltre alla sua splendida chioma bruna, sembra che la sua giornata si stata davvero all’insegna del rinnovamento. Una totale immersione per la sua cura personale: un nuovo taglio, ritocchino alle sopracciglia e non poteva mancare un po’ di sano e palliativo shopping.