Costanza Caracciolo magnifica in camerino con un vestito in pizzo-FOTO

L’ex velina Costanza Caracciolo bellissima con tacchi alti e abito in pizzo, i fan in delirio per la sua bellezza disarmante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

La bella Costanza Caracciolo condivide una foto e appare bellissima con tacchi a spillo e abito in pizzo. Nei commenti scrivono:”Stupenda”, “Che meraviglia”. Addirittura un’utente scrive una dedica lunghissima:” Ricordo quando tu e Federica avete iniziato striscia, 22 settembre 2008 la prima puntata & lo stacchetto When I grow up, top bianco e pantaloncini neri, i fiori che avete ricevuto.. E poi “A novembre” con il tulle rosa, Burning Up con il vestito rosso e la rete celebration, lo stacchetto di Hsm sulla scale, quello con la gonna rossa sulle note di Pink e tutti gli altri..replicavo gli stacchetti insieme a mia sorella. Siete rimaste nel cuore”. Una dedica bellissima.

Costanza Caracciolo risponde alle domande più riservate chieste dai follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

L’ex velina risponde a qualche domanda fatta dai suoi followers. Ecco alcune risposte: alla domanda ami guidare? Risponde no, preferisce il lato passeggero. Poi le chiedono se Vieri le critica davvero la pasta quando la cucina e lei risponde Vero. Conferma però di non mettere mai il sale nella pasta. Alla domanda scomoda se le manca la vita da single risponde:assolutamente no.

Smentisce le voci su un ipotetico libro scritto da lei in futuro. Afferma di essere una persona che difficilmente scende a compromessi. Inoltre dice di essere più a suo agio sui social che in televisione. Conferma di avere poche amiche nere nel mondo dello spettacolo e che la Nargi è sicuramente tra queste. Smentisce poi di volere il terzo figlio al momento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Costanza Caracciolo🍒🇮🇹 (@costy_caracciolo)

Sul suo profilo Instagram la bella Caracciolo condivide spesso momenti di vita quotidiana con la sua amata famiglia. E nelle stories partecipa a diverse gag divertenti con il marito Christian Vieri. I due ridono e scherzano sempre, hanno proprio un bel rapporto.