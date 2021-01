Ludovica Gargari: la trasformazione di Livietta dopo “Provaci ancora prof”

Il cambiamento della giovanissima attrice Ludovica Gargari negli anni, l’interprete di Livietta in “Provaci ancora prof” è cresciuta.

L’attrice ventitreenne, Ludovica Gargari, continua il suo percorso di crescita personale e professionale, eppure molti dei suoi fan non possono che associarla inconfutabilmente al personaggio legato al suo giovanissimo esordio sul piccolo schermo nell’ormai lontano 2005. Si tratta del carattere allegro di Livietta fatto suo da Ludovica nella nota serie televisiva di Provaci Ancora Prof. Un’esperienza vissuta al fianco di grandi interpreti, tra cui la stessa protagonista Veronica Pivetti ed Enzo De Caro. Un’avventura che, oltre ad averle fruttato un grande bagaglio di esperienza, resta tutt’oggi nel cuore dell’attrice romana.

Ludovica Gargari: com’è diventata Livietta oggi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lulù Gargari (@lulugargari)

Per ben dodici stagioni delle serie televisiva su RaiUno l’attrice ha vestito i panni della figlia dei due protagonisti principali, fino al suo culmine nel 2017. Rispetto alle prime puntate di qualche anno fa, adesso la giovane attrice, dopo aver ricoperto alcuni ruoli anche in altre realtà cinematografiche ed aver deciso di abbandonare gli studi universitari per dedicarsi con tutte le sue energie ad una sua nuova passione, cambia le sue aspettative.

Infatti, ultimamente pare che il suo vero sogno nel cassetto si quello di diventare una chef. Mentre si avvicina alla cucina e contemporaneamente alla sua valida propensione verso la scrittura, riesce a far combaciare i due interessi pubblicando il suo primo libro, dal titolo Nient’altro che la verità.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lulù Gargari (@lulugargari)

Oltre a Ludovica a proseguire il percorso nel mondo della recitazione vi è anche la sorella maggiore, Barbara Gargari. Le due hanno soltanto tre anni di differenza ed un legame fatto di pura complicità. In uno degli ultimi scatti di Ludo è possibile vederle assieme in occasione del compleanno di “Benny“.