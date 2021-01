Ramazzotti ricorda ancora Nadia Toffa, il dolore non è scomparso

Ramazzotti ha deciso di commemorare ancora una volta la nota giornalista Nadi Toffa, scomparsa nel 2019

Il cantante Eros Ramazzotti ha condiviso un post in memoria di Nadia Toffa, scomparsa nel 2019 a causa di un brutto cancro. La giornalista aveva scoperto il brutto male nel 2017, quando durante le riprese di un servizio aveva avuto un brutto malore. Scopre così un tumore maligno al cervello. Ha combattuto per anni ed era tornata anche a condurre le Iene, ma quel brutto male era ancora dentro di lei. Nel 2019 la malattia se la porta via, lasciando un vuoto immenso dentro i cuori di chi l’amava.

Eros Ramazzotti ricorda ancora una volta Nadia Toffa

Il cantante nelle sue stories Instagram ha pubblicato una foro di Nadia e ha scritto “Manchi tanto Nadia”. Non si sa precisamente che genere di rapporto avessero i due, se si trattasse di una semplice amicizia o una conoscenza superficiale. Ciò che trapela però è una forte ispirazione del cantante nei confronti della giornalista, un esempio da seguire per lui. Eros era intervenuto anche quando purtroppo alcuni utenti avevano accusato la Toffa di fingere la malattia. A soli 40 anni la brava e simpatica giornalista ha lasciato un vuoto nei cuori di tutti scomparendo.

Ma nessuno l’ha dimenticata, tutti le vogliono ancora bene e la ricordano con affetto. Al funerale hanno partecipato in moltissimi, un corteo immenso per commemorare l’amata giornalista. I colleghi delle Iene presenti, tranne alcuni come Ilary Blasi, che secondo alcuni haters che si sono scagliati contro la conduttrice, che a quanto pare era in barca a divertirsi. Un’altra grande assenza che si è notata è stata quella di Alessia Marcuzzi, ancora più grave della Blasi dal momento che sono state colleghe per molto tempo e nel momento in cui è tornata la Toffa in studio era tornata anche la Marcuzzi.

Pertanto sono state colleghe vicini poco prima che lei venisse a mancare. Anche in questi casi sui social è scoppiata la bufera. Hanno dato alla Marcuzzi della falsa e senza cuore. Sicuramente queste due mancanze si sono notate e hanno fatto discutere, indipendentemente dagli impegni lavorativi partecipare al funerale di una collega a cui si è voluto bene era un dovere morale.