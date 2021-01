Gabriella di Monaco è già icona di stile con la borsa Dior da 3mila euro

Si, avete letto bene: parliamo di Gabriella di Monaco, la piccola di 6 anni. Sembrerebbe già sulla buona strada per diventare una futura icona di stile che detta legge sulle nuove tendenze. Il fashion radar l’ha adocchiata in una cerimonia religiosa nel Principato mentre indossava una chicca firmata Dior.

Una dinastia vestita sempre in modo impeccabile, d’altronde. I reali di Monaco amano la moda e nei decenni hanno sempre sfoggiato capi di grandi Maison.

Ricordiamo, ad esempio, la bellissima Carolina di Monaco e il legame speciale con Chanel, che ora porta avanti la figlia Charlotte, che in passato avevamo visto già ambassador di Gucci e Saint Laurent.

E Beatrice Borromeo, moglie di Pierre Casiraghi, non ha mai trattenuto la sua passione per case italiane come Armani e Valentino.

Ma anche il rapporto con la stessa Maison Dior è decennale: nel 1967, infatti, fu Grace Kelly ad inaugurare il primo negozio Baby Dior a Parigi, in Avenue Montagne. E il look candy della piccola Gabriella che ha totalmente offuscato i genitori e il fratellino, ci spinge a chiederci se sarà proprio lei a proseguire quest’amore di famiglia.

La borsa Dior di Gabriella di Monaco

La sera del 26 gennaio, la famiglia reale si è riunita davanti alla chiesa di Saint-Dévote, la patrona di Monaco, in occasione della tradizionale cerimonia che vede il principe e i suoi cari dare alle fiamme la barca che simbolicamente traporta alla basilica le reliquie della Santa.

Ebbene, in questa occasione la piccola Grimaldi, ha sfoggiato un outfit total Dior da fare invidia.

Tailleur bianco e rosa con giacca e gonna in pied de poule, cappellino e sneakers. Un look bonbon completato da un accessorio che certo non può passare inosservato: una mini-Lady Dior che la mini-principessa portava a tracolla con disinvoltura.

Anche il fratellino gemello di Gabriella, Jacques, ha seguito la scia della passione per la Maison francese indossando sciarpa, cappellino e scarpe del brand, ma le polemiche degli osservatori si sono scagliate contro la it-bag da 3mila euro, considerata inadatta per una bambina, indipendentemente da quale sia la famiglia di provenienza.

Sicuramente non possiamo sapere se la piccola ha frugato nel guardaroba della mamma e ha scovato questa borsa tanto amata da Lady Diana e che Dior ha rinominato in suo onore.

Quel che noi possiamo asserire è solamente che la figlia del Principe Alberto II e Charlene di Monaco comincia alla tenera età di 6 anni a mostrarci le tendenze della moda, e noi fashion victims prendiamo appunti anche dai suoi outfit.