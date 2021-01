È nata la piccola Ambra, figlia dell’ex tronista Giovanni Conversano e della compagna Giada Pezzaioli diventati così genitori per la seconda volta

Il pubblico lo ricorda per la sua esperienza televisiva a Uomini e Donne dove ha partecipato prima come corteggiatore e successivamente come tronista. Dal programma uscì innamorato di Serena Enardu, con la quale però le cose non andarono bene. Al termine della discussa relazione Giovanni Conversano conobbe la giovanissima Giada Pezzaioli, da poco diciottenne. I due fecero molto parlare a causa della differenza di età -quattordici anni- ma il tempo diede loro ragione. Fanno infatti coppia fissa da più di dieci anni e insieme hanno appena dato il benvenuto alla loro secondogenita.

Il racconto della nascita di Ambra, le parole di Giovanni Conversano

Ad annunciare la nascita ci ha pensato proprio Giovanni, attraverso una foto che lo ritrae insieme a Giada e alla piccola, poche ore dopo la nascita. “Questa notte ho provato l’emozione più bella della mia vita” -scrive- “veder nascere ‘in diretta’ mia figlia, è una cosa che auguro a qualsiasi papà“. Ha poi voluto ringraziare lo staff medico che ha assistito al parto, avvenuto all’Ospedale di Scorrano, in provincia di Lecce. Ambra -questo il nome scelto per lei- arriva tre anni dopo Enea, il loro primogenito.

Anche Giada ha voluto presentare la bambina ai suoi 118mila followers che mantiene costantemente aggiornati sulla propria vita, condividendo anche molti scatti inerenti alla sua famiglia. “Mi sto godendo ogni istante” -sottolinea la giovane- “nei prossimi giorni vi racconterò quanto meravigliosa è stata la mia esperienza di parto“.

La coppia ha ricevuto le congratulazioni di colleghi e amici che sono accorsi a lasciare messaggi di auguri sotto i post sulla nascita della piccola Ambra.