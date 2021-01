La rivelazione di Romina Power e quella foto che stupisce tutti

Romina Power ha voluto condividere con il suo pubblico uno scatto privato che ha sorpreso tutti: di cosa si tratta

Il pubblico ama Romina Power e il rapporto che l’artista ha costruito con quest’ultimo negli anni l’ha portata a voler stare al passo con i tempi, per questo motivo ha cercato di instaurare un dialogo con i suoi fan attraverso i social. Condivide spesso scatti inerenti alla sua carriera e ai progetti che la vedono coinvolta, ma non solo. Ogni tanto cerca di regalare anche aspetti inediti della propria vita, coinvolgendo anche altre persone per lei molto importanti come ad esempio le figlie.

Lo scatto della madre di Romina Power e la somiglianza con Romina Jr

Romina ha dato prova di aver piacere a condividere scatti inediti del proprio privato con i suoi follower, e lo ha fatto anche con il suo ultimo post. Una foto in bianco e nero ritrae i suoi genitori, Tyrone Power e Linda Christian, in giovane età. Oltre all’oggettiva bellezza dei due Romina ha voluto sottolineare qualcosa che ha effettivamente colpito tutti: la somiglianza della madre alla figlia minore avuta con Al Bano, Romina Jr.

“Quando mia madre era in attesa di me. Assomiglia tantissimo a mia figlia Romina!“, scrive l’artista. Se si pone l’attenzione su questo dettaglio è davvero innegabile quanto Romina Jr abbia preso da sua nonna Linda. Un omaggio che la cantante ha voluto fare alla madre e condividere con il pubblico. Non sono mancati i commenti dei fan che hanno subito concordato sulla somiglianza. “Lo sai che appena ho visto la foto l’ho pensato?“, scrive una utente.

Romina Power continua così a mantenere un saldo rapporto con i suoi fan, portandoli a scavare più a fondo nella propria vita.