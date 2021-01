Il famosissimo cantautore racconta in una puntata di Verissimo il suo grave incidente causato da una distrazione: la Toffanin sconvolta!

Nel corso della trasmissione, Nek ha raccontato: “Mi sono tagliato la mano con una sega circolare in un momento di distrazione. Tutte le dita sono rimaste danneggiate ma, in particolare, l’anulare è quasi saltato via e il dito medio per metà, ma dopo oltre undici ore d’intervento sono riusciti a salvarmi la mano“.

E ancora: “Se fossi rimasto più del dovuto nella mia casa in campagna, in attesa dei soccorsi, nel peggiore dei casi sarei morto dissanguato, nei migliori avrei perso i sensi. Invece, ho avuto il sangue freddo di prendere l’auto e di guidare fino al Pronto Soccorso di Sassuolo“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Nek operato d’urgenza per un incidente domestico: le condizioni del cantante

Nek è rimasto sconvolto: “Se non avessi avuto vicino la mia famiglia sarei caduto in depressione“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nek Filippo Neviani (@nekfilipponeviani)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Nek, le sue scuse dopo la polemica: “Ho commesso una leggerezza”

Successivamente, il cantante ha aggiunto: “Mi sento come un bambino, perché riprendo un po’ di mobilità della mano ogni giorno. Ho ancora dei momenti di sconforto, soprattutto alla mattina, perché rimettere in moto la mano è molto fastidioso e poi, per me che non ho pazienza, è una prova ancora più dura“.

E ancora: “Se non avessi avuto vicino la mia famiglia sarei caduto in depressione, sarebbe stato tutto più complicato“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.