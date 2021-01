Stefano D’Orazio: figlia illegittima e battaglie legali, dov’è la verità?

Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh recentemente scomparso, avrebbe una figlia illegittima di nome Francesca. Il rapporto tra i due è sempre stato conflittuale.

Stefano D’Orazio il batterista dei Pooh recentemente scomparso a causa del Covid-19 ma affetto da altre patologie, avrebbe una figlia illegittima di nome Francesca. A quanto pare però il musicista non avrebbe mai accettato e accertato questa paternità. D’Orazio nel 2007 si era unito in matrimonio con quella che era la compagna di vita senza però avere figli. Francesca sarebbe nata pertanto da uno dei flirt pregressi di Stefano, anche se lo stesso ha sempre negato tutto. Non ha aiutato la giovane a scoprire la verità sulla paternità sottoponendosi al test del DNA, voluto fortemente dalla stessa e rivolgendosi altresì ai giudici per tale accertamento. Il caso, scoppiato nel 2016, ha fatto eco in tutti i principali quotidiani diffondendosi la notizia a macchia d’olio.

Stefano D’Orazio, la battaglia legale contro Francesca

L’iniziativa di Francesca volta a scoprire la paternità non è stata presa bene da Stefano che rispose con una denuncia a lei ed alla famiglia. I denunciati, accusati di aver commesso il reato di falso per induzione, non avrebbero avuto altre conseguenze: il Giudice infatti ha stabilito che non stavano mentendo. Il compagno della madre di Francesca sapeva benissimo che la figlia non fosse sua. La questione rimase irrisolta in quanto Stefano si è sempre rifiutato di sottoporsi agli esami ed ai test necessari a scoprire la verità.

La vicenda probabilmente non avrà mai la risposta definitiva. Non si comprende altresì l’ostinato rifiuto del batterista.