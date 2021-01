In uno splendido omaggio al ciclismo femminile la showgirl Justine Mattera illustra i nove motivi per farla divenire una passione.

La showgirl ed attrice di origini statunitensi, Justine Mattera, non ha mai lasciato che la sua passione per le due ruote si spegnesse. Neanche quando le restrizioni imponevano ai cittadini di rimanere nella propria abitazione. Ha controbattuto attrezzandosi nel proprio domicilio per continuare ad allenarsi in compagnia della sua famiglia. Anche il marito di Justine infatti, come i suoi figli, sono stati contagiati dalla sua energia, iniziando ad intraprende un percorso di graduale crescita nel campo del ciclismo.

Justine Mattera e l’omaggio al ciclismo femminile

Oggi la soubrette, naturalizzata italiana dal 1994, ha deciso di realizzare un post sul suo profilo Instragram dedicandolo in toto al ciclismo femminile. Nove volti, nove energie e fisicità diverse ma unite da un’unica passione. O meglio, nove personalità legate dalla stessa voglia di sentirsi pienamente vive.

“Adoro essere in buona compagnia” ha aggiunto Justine alla creativa instantanea dal titolo “nove motivi per interessarti al ciclismo”. Un collage davvero simpatico realizzato dalla pagina @ciclisti_per_sbaglio che lei non dimenticherà di ringraziare.

Oltre all’amore per la sua bici, Justine, conferma il suo ruolo di instancabile sportiva anche in altri ambiti. Nelle fredde giornate invernali, come ha precisato nella didascalia di un altro scatto, condiviso poi sui suoi profili social, preferisce dedicarsi per lo più ad altre attività. Ad esempio, in questo caso, la corsa può essere un ulteriore ottimo alleato della primadonna.