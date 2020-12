La showgirl Justine Matera è di una bellezza disarmante: nell’ultimo scatto in riva al mare mostra il suo lato più selvaggio.

La showgirl ed attrice statinitense Justine Matera, meravigliosa icona della fine degli anni ’90, continua ad essere sulla cresta dell’onda e stavolta non soltanto metaforicamente. Proprio nell’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram, la spiaggia in cui si trova la bionda Justine, sembra vagamente ricordare il set di Eternal Sunshine Of The Spottless Mind, un film uscito nelle sale nel lontano 2004, e che entrò nel cuore di moltissimi fan di Jim Carrey e Kate Winslet.

Leggi anche —>>> Justine Mattera, trasparenze evidenti e non si accorge che la FOTO è da censura

Justine Mattera: uno scatto meravigliosamente wild

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Potrebbe interessarti anche —>>> Justine Mattera stesa sul pavimento, il vestitino scende e lei ti fa sognare – FOTO

L’ex moglie del conduttore Paolo Limiti non smette di mettersi in gioco, la prova risiede in questa fotografia che incarna il simbolo estremo della liberta. Una libertà di donna che ha sempre dimostrato durante la sua carriera. Jasmine è immortalata in un outfit molto minimale, dalle tinte molto chiare e tendenti al rosa, un bellisimo body dolcevita che la rende estremamente sensuale. I capelli mossi in modo del tutto naturale ed un’espressione sul volto incredibilmente intensa.

“Altro inverno, altra spiaggia. 💗” sono le parole che appaiono nella didascalia della bellissima soubrette. Ebbene, nonostante le gelide temperature invernali Justine ha dediso di recarsi in spiaggia per un nuovo ed estremo set fotografico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justine Mattera (@justineelizabethmattera)

Per concludere, i numerosissimi apprezzamenti da parte dei suoi fan testimoniano come tale esperimento sia davvero ben riuscito.