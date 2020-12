Flora Canto bellissima a pranzo con davanti un dolce immenso-FOTO

La Canto condivide una foto che la ritrae a pranzo sorridente e felice, con un dolce immenso davanti a sè

La conduttrice Flora Canto contentissima e bellissima a pranzo con davanti un dolce immenso. Nella didascalia scrive:”Buon pranzo a tutti, mangiare da voi è sentirsi a casa!! Grazie amici miei!!”. La Canto ha in serbo qualche novità e sorpresa per i suoi fan, lo ha annunciato in diversi post Insagram. A fine dicembre ci sarà un nuovo progetto che condividerà con i suoi fan. Chissà di cosa si tratta, non ha ancora proferito parola.

Flora Canto ed Enrico Brignano una coppia esilarante

La Canto e Brignano sono davvero una coppia fantastica sia sul palco che nel privato, insieme sono uno spasso. Sulla Rai sono anche protagonisti di un programma divertentissimo che si chiama Un’ora solo vi vorrei, in cui interpretano se stessi nella quotidianità ed è davvero esilarante. Lei scrive sotto al video che prende un estratto dello spettacolo:“Oggi un pò di sano umorismo..che poi detto fra noi pochi intimi..quello che accade in scena non è tanto diverso dalla realtà”.

La Canto si dedica particolarmente anche a sbeffeggiare in modo divertente le influencer di oggi e tutti i vari balletti che fanno su Tik Tok e su Instagram. Davvero è da morire dalle risate perché anche se lei enfatizza una situazione rendendola esagerata, purtroppo molte inlfuencer sono proprio così. Lei è stata sempre bravissima come comica e si nota un pò di somiglianza nelle espressioni e nelle facce a quelle di suo marito Enrico Brignano, che inevitabilmente lei ha adottato. Quando si passa tanto tempo con una persona poi si acquisiscono spesso alcuni modi di fare o anche di parlare.

Insieme però sono davvero un portento, sarebbe bello poterli vedere di più in televisione perché meritano tanto. Speriamo e intanto aspettiamo di vedere le novità promesse dalla Canto, che dovrebbero arrivare a fine dicembre quindi tra pochi giorni.