Un giardiniere di 38 anni è morto allo Stade du Moustoir, dove si era appena conclusa la gara tra Lorient e Rennes, schiacciato da un macchinario per scaldare il terreno di gioco.

Tragedia in campo al termine della sfida tra Lorient e Rennes, match della 16esima giornata del campionato francese disputatasi nel pomeriggio di ieri. Un addetto dello allo Stade du Moustoir di Lorient, mentre stava effettuando delle operazioni per il montaggio del macchinario per la luminoterapia del manto erboso, è stato travolto da quest’ultimo. Soccorso immediatamente dai medici, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo poco dopo è deceduto. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine della polizia.

Un giardiniere è deceduto allo Stade du Moustoir, impianto sportivo che ospita le partite casalinghe del Lorient. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, domenica 20 dicembre, a pochi minuti dal fischio finale del match di Ligue 1 tra Lorient e Rennes, terminato con la vittoria degli ospiti per 3-0. La vittima è un 38enne, padre di tre figli, addetto alla manutenzione del campo. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione Ouest France, l’operaio stava installando il macchinario su ruote per la luminoterapia del terreno di gioco, quando improvvisamente quest’ultimo è caduto travolgendolo.

Immediatamente il 38enne è stato soccorso dai medici e dai vigili del fuoco giunti sul posto che, dopo le prime cure, lo hanno trasportato presso l’ospedale di Scorff. Qui i medici hanno provato a salvagli la vita, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare: il giardiniere è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate nell’incidente. In ospedale, come riporta Ouest France, anche altri due giardinieri rimasti sotto choc dopo l’accaduto.

La dinamica del terribile incidente è ora al vaglio della polizia di Lorient che ha aperto un’indagine sulla vicenda per ricostruire i fatti. Un’indagine interna è stata aperta anche dalla società del club d’oltralpe che ha immediatamente convocato una riunione a cui ha preso parte anche il responsabile dello stadio.

L’allenatore del Lorient Julien Stéphan, nella conferenza stampa post partita, ha voluto dedicare un pensiero al giardiniere deceduto nella tragedia che ha fatto passare in secondo piano il risultato del match.