Uomini e donne: Maria de Filippi sotto accusa, polizia a Canale 5

Retroscena da non perdere a Canale 5, perché la conduttrice di Uomini e Donne è stata accusata dal pubblico? Scopriamolo

Che Uomini e Donne fosse un programma dalle mille sorprese si sapeva già, ma quello che è successo durante le registrazione della scorsa settimana è roba da non credere. Il programma di Maria de Filippi, in onda su Canale 5 nella fascia pomeridiana, ha ormai da anni un’audience che supera ogni limite. Ma che succede se la conduttrice viene accusata dal pubblico per un episodio imbarazzante avvenuto durante le riprese? La questione è grave e vede coinvolta una delle dame del trono over. Stiamo parlando di Aurora Tropea.

Uomini e Donne: cosa succede negli studi di Canale 5?

Negli studi di Canale 5 la situazione diventa ingestibile quando Aurora e Giancarlo iniziano a discutere apertamente e senza controllo. L’uomo accusa la donna di insultarlo sui social e addirittura dice che anche la sua amica Veronica Ursida con un fake insulta la figlia di lui. Immediatamente Aurora smentisce il tutto e cerca di difendersi, Maria De Filippi interviene rivelando che Veronica da tempo chiede di tornare in trasmissione, ma gli autori rifiutano la richiesta. A questo punto Giancarlo inizia a dire che ha dei video di Aurora, la donna rabbiosa chiede di mostrarli alle telecamere essendo convinta che non esistano affatto, così lui fa vedere il cellulare a Gianni e poi anche al pubblico, dove si vede semplicemente la donna che indossa una canottiera intima provocante.

Aurora denigrata lascia improvvisamente lo studio. Intanto sul web arrivano commenti negativi che riguardano la gestione dell’episodio da parte di Maria, che secondo il pubblico non avrebbe dovuto mandare in onda quelle immagini.