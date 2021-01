Maria De Filippi, il terremoto in trasmissione: situazione incontrollabile

Durante l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 20 il pubblico è stato protagonista di un acceso scontro tra due professori.

Non scorre buon sangue tra due protagonisti dell’ultima edizione del talent show di canale 5. Stiamo parlando dei due prof. di canto: Rudy Zerbi e Arisa.

Da quando è iniziata la stagione che i due si punzecchiano e non si trovano mai d’accordo su nessun giudizio tecnico ma stavolta i toni si sono alzati finché la cantante è letteralmente sbottata.

Sono stati protagonisti di accesi battibecchi già in altre occasioni, l’ultima a dicembre quando Rudy Zerbi aveva ancora da ridire su uno dei giovani talenti di Arisa.

“Maria licenziami!”

Questa volta a essere preso di mira è stato il concorrente Raffaele e di fronte alle pesanti parole del produttore discografico ha risposto così: “Di litigare sempre con questo non c’ho voglia! Basta Maria!“, rivolgendosi alla padrona di casa. Zerbi rincara la dose: “Tu non accetti le critiche..” e a quel punto Arisa è sbottata: “Maria licenziami, Non sto scherzando, è una rottura proprio, scusa. Non penso che miei siano i peggio. Dovrei essere più cattiva. Io non vengo a mangiare a casa tua e tu non mi devi scocciare!“.

A scatenare però la replica seccata di Zerbi è stata questa frase della cantante ligure: “Diciamo che io c’ho due facce, una buona buona e una cattiva cattiva“. A questo punto il professore ha risposto piccato: “Adesso mi minaccia!”

Sicuramente la diatriba tra i due non sarà finita qui e le discussioni e le polemiche proseguiranno. Si prevedono ulteriori attacchi tra i due professori, Maria non può dormire sonni tranquilli: Arisa resisterà o deciderà di lasciare il programma?