Caterina Balivo, in diretta con scollatura top e gambe brillanti: un sogno – FOTO

Caterina Balivo inizia una nuova avventura sotto i riflettori della Rai. Primo appuntamento mozzafiato con scollatura top e gambe in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Ieri sera è andata in onda la prima puntata della seconda edizione del singer show di Rai 1, condotto da Milly Carlucci. Si tratta de “Il Cantante Mascherato”, che ha regalato diversi colpi d’occhio, soprattutto tra il parterre dei giudici. Non è rimasto inosservato agli occhi di “falco” dei telespettatori e del pubblico presente, la “dolce” e sensuale, Caterina Balivo.

La splendida conduttrice televisiva napoletana si è “gettata” a capofitto, in questa nuovissima avventura, che segna di fatti, il suo ritorno sul piccolo schermo della Rai. In passato l’avevamo vista sedere comodamente sui salotti di “pettegolezzo”: era diventata di “casa” e accoglieva davvero chiunque in studio, dall’alto di un’esperienza e di una generosità, uniche nel loro genere.

Dopo un periodo piuttosto buio della sua esistenza, rieccola di nuovo tra le “grazie” del nostro pubblico. Che sia l’inizio del “secondo capitolo” della sua carriera?

Caterina Balivo, l’anteprima in diretta “smaschera” i segreti più intimi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Nonostante avesse avuto un periodo giustificato di allontanamento dal mondo che fece “grande” la sua carriera, Caterina Balivo sembra essere ritornata sul podio più alto delle preferenze social. Di questo i suoi sostenitori sono estremamente soddisfatti, dopo averla ammirata in tutto il suo talento e fascino inimitabile alla prima puntata de “Il Cantante Mascherato 2”.

Insomma il ritorno in tv di Caterina non poteva essere più bello e spettacolare agli occhi dei fan, che l’hanno eletta senza ombra di dubbio, la migliore “giudice” della serata. Una serie di foto fa sognare i lettori delle favole incantate, mentre appare con la camicetta sbottonata, che mette al corrente, una scollatura top.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Poi la temperatura sale in studio, quando la bellissima conduttrice mostra un’eleganza raffinata e inconsueta delle gambe. Infine “ruba” la scena ai protagonisti della serata, scattandosi un selfie “ricordo”, in compagnia de “I Ricchi e Poveri” che si nascondevano scherzosamente “sotto la maschera di Baby Alieno😅“