Francesco Facchinetti: l’inedito sul carisma del fratello Roberto

Il cantante Francesco Facchinetti racconta in maniera inedita del fratello Roberto, gli aneddoti dalla sua infanzia ad oggi.

Il figlio d’arte e cantante, Francesco Facchinetti, ha recentemente raccontato alle telecamere di Caterina Balivo alcuni aneddoti riguardanti il suo rapporto nel corso degli anni con il bellissimo, e forse meno conosciuto nel mondo dello spettacolo, fratello Roberto Facchinetti. Dopo il matrimonio di Roby Facchinetti, l’inimitabile voce dei Pooh, con Mirella Costa e la sua successiva relazione con Rosaria Longoni, si unirà in conclusione con Giovanna Lorenzi nel 1989, con la quale avrà Roberto ed una figlia femmina di nome Giulia.

Francesco e Roberto Facchinetti a confronto: tutte le curiosità

Roberto nasce il 19 febbraio di 34 anni fa e anche lui segue, seppur con maggior discrezione, le orme del padre nello spettacolo. Una delle sue ultime collaborazioni risale proprio alla messa in onda della talent show di successo The Voice. In cui il ragazzo a avrebbe affiancato Roby prendendo parte allo staff del programma. Secondo l’opinione del padre pare che Roberto sia considerato per i suoi tratti caratteriali come il “filosofo della famiglia“.

Francesco e Roberto hanno soltanto sette anni di disparità, ma entrambi sono accumunati fin dalla loro tenera età dalla visione eroica che hanno del proprio padre. E con il quale, visto il suo carattere immensamente gentile, ammettono all’unisono di avere un legame assai profondo.

I due fratelli hanno da sempre avuto un carattere particolarmente vivace: “Quando eravamo insieme eravamo scatenati” ha ammesso Francesco a riguardo, precisando poi la sua descrizione con un aggettivo: “incontenibili”. Eppure sono stati facilmente perdonati per le loro “marachelle”.