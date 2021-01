Cristina Marino, sexy e “bollente” sulla barca. “Seno rifatto? Falso” – FOTO

Cristina Marino risponde alle curiosità dei follower di Instagram, regalando loro una foto “bollente” sulla barca. “Il seno? Non è rifatto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Marino (@cristina__marino)

Conosciuta come la bellissima ed “effervescente” compagna del celeberrimo e amatissimo attore, Luca Argentero ha voluto dare un taglio più dialogato alla sua spontanea avveneza sui social. Parliamo senz’altro di una delle maggiori attrici del panorama nazionale, ovvero Cristina Marino.

Fascino, elasticità nei movimenti e generosità sono gli ingredienti che l’hanno resa famosa al pubblico, telespettatore. E gli aggettivi per quel tanto che bastano per far innamorare un attore del calibro di Argentero. La coppia si ritiene estremamente soddisfatta della vita condotta insieme, sin dal primo momento in cui il loro sguardo si è incrociato e da quel giorno non si sono più persi di vista.

Ora Cristina sta trascorrendo la maggior parte del suo tempo libero sul web, scrutando tra le foto e i ricordi mozzafiato di Instagram, dove finora ha raggiunto la “bellezza” di 472 mila follower

Cristina Marino, la perfezione in costume da bagno: bellezza estremamente naturale

La splendida, Cristina Marino ha davvero raggiunto il culmine di una bellezza unica e incontenibile, quando ha fatto “capolino” sui social e con i follower. Da quell’attimo in cui ha toccato con mano la concorrenza spietata del web non si è mai limitata ad esternare una fonte inesauribile di fascino, che non è solo nota al fortunato, Luca Argentero.

Rispetto alla “dolce metà”, l’attrice ha guadagnato una posizione di assoluto privilegio, contribuendo attraverso foto “piccanti”. E primi piani da “bacio accademico” di bellezza ad estendere una popolarità già molto conosciuta prima d’ora.

Stavolta, una Marino ricchissima di classe e spontaneità domina tra le meraviglie di “Madre Natura”, mostrando a tutti il fascino tipico di una donna che rasenta la perfezione. Lo ha fatto, scendendo in confidenza con i propri follower, che le hanno rivolto alcune curiosità sulla vita privata.

Una fra queste è la domanda “Hai il seno rifatto?”, a cui la Marino ha risposto con un “Falso” a caratteri cubitali. Segnale, quest’ultimo di una bellezza, propria di “Madre Natura”, mentre si tocca la sua folta chioma bionda, dopo un bagno “caliente” a largo della costa, con la barca di famiglia.

La Marino dimostra sensualità e strapotenza fisica. Una vera e propria “statua”, libera di esprimere le proprie opinioni e le proprie forme, quasi strabordanti dal costume verde acqua evidentemente “sottomesso” e che lascia in molti, col fiato corto