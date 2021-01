La fotonica conduttrice televisiva e radiofonica italiana pubblica un post su Instagram insieme al suo grande amore: eccola!

Nella didascali della foto, la Panicucci scrive: “La felicità di quel momento fissata in uno scatto“.

Federica indossa un vestito nero e un paio di stivali dorati, alti fin sopra il ginocchio: uno stile che non teme rivali!

Il fidanzato si fotografa con un outfit total black, che gli dona moltissimo!

Il milione di utenti che segue la Panicucci ha apprezzato molto il post, tanto da lasciarle più di 6.000 like e 140 commenti, in un’ora.

Ecco come la Panicucci si mantiene in forma…

Durante un’intervista al Corriere, Federica ha svelato il suo trucco per avere un fisico da urlo: “Anzitutto natura: sono nata magra e longilinea. Poi, il patrimonio lo devi conservare. Devi volerti bene e servono sana alimentazione, disciplina, sport. Un quarto d’ora al giorno di allenamento in casa. Niente palestra, non ho il tempo. Prima di cena, mentre i ragazzi fanno i compiti, faccio addominali, braccia, gambe, glutei. Ho ripreso da pochi anni: quando sono nati i figli uno dopo l’altro, avevo smesso, non avevo la forza“.

E ancora: “Devi stare alla larga da tutto quello che, se mangi con insistenza, si vede: fritti, alcolici, salumi”.

Successivamente aggiunge: “Mi concedo eccezioni, ma mangiare sano mi aiuta a mantenermi vitale, anche per la diretta che mi aspetta tutte le mattine“.