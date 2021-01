“Vi siete assembrati bene?”: influencer negazionista muore di Covid-19

Ygona Moura aveva promosso comportamenti irresponsabili tra i suoi follower tramite il suo account Instagram.

L’influencer Ygona Moura è morta a soli 23 anni questo mercoledì, 27 gennaio, per complicazioni da infezione SARS-CoV-2. La giovane è stata ricoverata d’urgenza nel reparto di Terapia Intensiva (ICU) di un ospedale a San Paolo, in Brasile. Secondo quanto riporta il notiziario locale UOL, l’assistenza medica è durata una decina di giorni. Tuttavia, la ragazza non ce l’ha fatta: la conferma della sua morte è stata annunciata tramite il suo profilo Instagram. “Ragazzi, abbiamo perso Ygona”, dichiara l’ultimo post.

Durante il periodo del ricovero, i membri della famiglia dell’influencer transgender hanno utilizzato il suo account di Instagram per tenere sempre aggiornati i suoi follower sulle condizioni di salute della figlia. “Ygona è ancora intubata e in coma. La situazione è questa e non ci sono ulteriori previsioni. Non resta che aggrapparsi alla fede”, hanno riferito in un un thread sul celebre social network.

La paladina social dei negazionisti

L’influencer è diventata molto celebre nel mondo del web per aver minimizzato gli effetti della pandemia virale. Ygona Moura era diventata una vera paladina del negazionismo. Qualche giorno prima della tragedia, la 23enne aveva partecipato a un party priva di dispositivi di sicurezza e senza rispettare il distanziamento sociale nel pieno della pandemia. D’altra parte, il coronavirus non si è mai fermato e la nuova variante continua a correre velocemente per il Brasile: il numero delle vittime è smisurato.

La donna si era vantata sui social per aver partecipato a numerose feste e assembramenti, prendendo in giro chi invece si è sempre dimostrato rispettoso delle rigide misure e restrizioni anti-Covid. “Vi siete accalcati bene alla festa? Io sono andata a ballare e mi sono accalcata, avevo tanta nostalgia della folla, mi mancava da morire.” – ha dichiarato l’influencer nell’ultimo video condiviso sul suo account all’inizio di gennaio – “Ragazzi, ma che nottata è stata? Serata di assembramento di successo.“

La ragazza si è successivamente pentita per le sue irrispettose affermazioni, annunciando al suo pubblico di aver contratto l’infezione virale. “Sono in pessime condizioni di salute. Mi manca il respiro. Mi sento davvero male. Vi chiedo di pregare molto per me e insieme a me. Ringrazio chi è con me”.

La comunità LGBT è in lutto per la scomparsa di Ygona Moura. La donna ha cambiato genere a 20 anni e scoprì il suo orientamento omosessuale all’età di 16 anni.

