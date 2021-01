Mercedesz Henger, conosciuta dai 764.000 followers come @mjmemi, pubblica una foto stesa a terra: non ce n’è per nessuno!

La bellissima figlia di Eva Henger indossa un cappello con la visiera nero, una camicetta bianca, un paio di shorts color crema e degli stivali bianchi con il tacco.

Si fotografa stesa su un morbido tappeto bianco ed appoggiata ad uno sgabello color champagne, con affianco il suo adorabile cagnolino.

Il post del fotonico personaggio televisivo italo-ungherese ha riscosso molto successo: quasi 7.000 mi piace e 100 commenti in circa tre ore!

La sua esperienza come naufraga nelle Honduras: i suoi ricordi molti anni dopo…

La piccola Henger ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2015.

Nel corso di una delle sue interviste, Mercedesz racconta: “Più passa il tempo e più ricordo solo le cose positive. L’isola è un’esperienza che ti prova, non mangiare per due mesi è pesante, fare delle prove disumane è pesantissimo“.

E ancora: “Le edizioni successive per i concorrenti sono state più leggere, io ho perso 15 kg, mentre nelle ultime edizioni al massimo ne hanno persi 2 di kg“.

Terminata la sua partecipazione al reality, qualcosa cambiò: “Dopo L’isola sono rimasta piacevolmente stupita dell’orda di ragazzi giovani che hanno iniziato a seguirmi sui social“.

Successivamente aggiunge: “Mi dimostrano il loro affetto ed io ricambio con il mio, comunichiamo tranquillamente, è come avere una grande community di amici ai quali posso rivolgermi quotidianamente“.