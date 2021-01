Amici, anticipazioni 30 gennaio: eliminato e concorrenti in sfida

Il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi si avvia verso la sua fase finale: le anticipazioni della puntata di sabato 30 gennaio.

Ormai è questione di settimane: il serale di Amici di Maria De Filippi è ormai alle porte e gli allievi devono iniziare a tirare le fila del percorso compiuto all’interno della scuola. Rosa e Martina resistono – nonostante il duro attacco della maestra Celentano -, Samuele strega il pubblico con coreografie sempre nuove, San Giovanni fa discutere, ma alla fine riesce a strappare un applauso persino ai giudici più severi. Nell’ultima puntata abbiamo visto Leonardo uscire vittorioso dalla sfida al televoto proposta da Rudy Zerbi, mentre Arianna ed Evandro sono ancora “in prova”. Arisa ha riconfermato la maglia alla prima (a dispetto del parere contrario dei colleghi), mentre Anna Pettinelli ha avvertito il secondo che, se il pubblico non dovesse dare segno di apprezzare la sua musica, potrebbe valutare l’idea di sostituirlo.

Scopriamo cosa ci dicono invece le anticipazioni di domani, sabato 30 gennaio.

Amici 20, anticipazioni: Arianna eliminata, rimandata la sfida di Evandro

Dalle anticipazioni della puntata di domani, registrata questo pomeriggio, scopriamo che la sfida di Evandro è stata rimandata di una settimana. Non ci è dato sapere il motivo, ma sul web si moltiplicano già le teorie a riguardo. Alcuni sostengono che, dopo l’uscita del suo singolo Guacamole, il cantante avrebbe riscosso abbastanza successo da attirare l’attenzione della redazione, non più disposta a “svenderlo”.

Guai in vista, invece, per i ballerini. In una ripresa in sala prova, gli allievi vengono mostrati svogliati e poco intenzionati a seguire la lezione di classico. Veronica Peparini e Lorella Cuccarini hanno sorvolato sull’argomento, ma Alessandra Celentano ha deciso di sospendere la maglia a Tommaso, per ora suo unico allievo.

Ad essere eliminata, è stata invece Arianna, che ha dovuto lasciare lo studio. Per scoprirne di più, non ci resta che aspettare la puntata di domani!