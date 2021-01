Mercedesz Henger perizoma estremo: in piscina è un amore – FOTO

Mercedesz Henger semplicemente illegale: la figlia di Eva continua a postare scatti a dir poco fenomenali su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz Henger, proprio come sua madre, è donna bellissima e ricca di fascino. La 29enne è in splendida forma e il suo corpo pazzesco manda spesso in estasi i fan. La classe 1991, infatti, ama pubblicare fotografie da capogiro in cui mette in mostra il suo fisico da applausi e le sue curve da sogno. La sexy influencer è seguitissima in particolare su Instagram: il suo account vanta ben 764mila followers.

Mercedesz, oggi, ha decisamente esagerato. La figlia di Eva ha condiviso una foto in cui indossa un costume a perizoma da fantascienza che valorizza il suo fondoschiena panoramico. Se siete curiosi di guardare l’immagine, cliccate su successivo.

Mercedesz Henger esagerata: costume a perizoma e fondoschiena in mostra