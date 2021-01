Ibrahimovic vs Lukaku: “Nel mondo di Zlatan non c’è spazio per il razzismo” – VIDEO

Il campione del Milan Zlatan Ibrahimovic getta acqua sul fuoco dopo la brutta lite in campo con l’avversario Romelu Lukaku, e twitta: “Nel mondo di Zlatan non c’è spazio per il razzismo”

Nel calcio di liti in campo se ne vedono spesso. Ma in tempi normali – con i cori dagli spalti e i suggerimenti urlati dalla panchina – i giocatori si lanciano epiteti più o meno pesanti senza che i telespettatori possano capire appieno i contenuti degli scambi. Invece ieri sera, sul finire del primo tempo del derby di Milano, quando Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku hanno cominciato a discutere le loro parole sono risuonate nello stadio vuoto fino alle case dei tifosi.

Insulti e offese che per poco non hanno portato alla rissa in campo. Il campione del Milan avrebbe apostrofato Lukaku dicendo: “Chiama tua mamma, vai a fare i tuoi riti voodoo di m***, piccolo asino” e il nerazzurro avrebbe replicato a tono. L’arbitro li ha ammoniti entrambi, ma ormai le loro frasi avevano fatto il giro del web. Ibrahimovic -evidentemente innervosito dall’accaduto – ha poi collezionato un altro cartellino giallo ed è stato espulso. Una volta negli spogliatoi ha chiesto scusa ai compagni di squadra, ma ormai il dado era stato tratto. Zlatan è stato accusato di razzismo sui giornali e sui social e oggi ha provato a ridimensionare l’accaduto con una serie di tweet.

Ibrahimovic twitta: “Nel mondo di Zlatan non c’è spazio per il razzismo”

Ibrahimovic ha scelto di riproporre sulla sua pagina un video che qualche tempo fa era diventato virale, come simbolo di unione fra etnie diverse: due bambini – uno bianco ed uno di colore – che si corrono incontro per abbracciarsi. “Nel mondo di Zlatan non c’è posto per il razzismo – ha scritto poi l’attaccante svedese – Siamo tutti della stessa razza, tutti uguali. Siamo tutti giocatori e qualcuno è meglio di altri”.

Non certo le scuse che qualcuno si sarebbe aspettato, ma di sicuro una risposta in pieno stile Ibra. D’altronde il campione svedese è famoso per non avere un carattere facile e per le sue sfuriate in campo.

Da parte sua il tecnico rossonero Stefano Pioli prova a giustificare così l’attaccante: “Il battibecco ha influito, la prima ammonizione ha causato l’espulsione. Sono adulti e vaccinati, non so che cosa si siano detti, può capitare. Ibra ha chiesto scusa da grande campione qual è. Bisogna passarci sopra e pensare alla prossima partita”.