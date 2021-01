Federica Panicucci, i dettagli della storia d’amore della celebre conduttrice durata 20 anni.

Federica Panicucci è sicuramente una delle conduttrici più amate e apprezzate dal pubblico italiano. La nativa di Cecina, dopo aver esordito in televisione a ‘Portobello’, iniziò a lavorare per Rai e Fininvest. Negli anni ’90, la bella conduttrice diventò il volto di Italia 1. La classe 1967 presentò numerosi programmi su questo canale. La Panicucci è stata anche una grandissima conduttrice radiofonica, lavorando per diversi anni a Radio Deejay. Dal punto di vista sentimentale, Federica è fidanzata con Marco Bacini. La 53enne, tuttavia, ha avuto anche un’altra grande storia d’amore.

Federica Panicucci, una storia d’amore lunga 20 anni: i dettagli

Federica, nel 2006, si è sposata con il dj Mario Fargetta: la coppia ha avuto anche due splendidi bambini, Sofia e Mattia. I due, però, si sono separati nel 2015: il loro rapporto è iniziato nel 1995. Dopo una storia lunga 20 anni, nel 2016 la Panicucci si è legata sentimentalmente a Marco Bacini. “A volte, senti di non essere felice, ma metti la polvere sotto il tappeto e vai avanti per inerzia. A me è successo quando ho guardato nel privato e ho capito che un percorso di vita era terminato”, dichiarò la conduttrice toscana al “Corriere della Sera” qualche tempo fa.

