Bagnoschiuma fai da te: come creare un composto dal profumo inebriante!

Ecco tutto quello che c’è da sapere su come creare un bagnosciuma fai da te da fare invidia a quelli in commercio.

Quando andate nei negozi e vi soffermate a vedere tra i prodotti per la cura del vostro corpo, potete notare che in commercio ci sono moltissime varietà di bagnoschiuma.

Tuttavia, questi prodotti, anche se attirano la vostra attenzione perché sono profumatissimi, non sempre hanno degli effetti del tutto benefici sul vostro corpo e sulla vostra pelle perché molto spesso vi sono presenti degli elementi chimici.

Proprio per questo motivo, la miglior cosa sarebbe cercare di capire come fare a creare un bagnoschiuma fai da te, composto principalmente da ingredienti del tutto naturali che non diano allergie o problemi come

irritazione alla pelle.

Creare un bagnoschiuma fai da te

La buona notizia è che con pochi accorgimenti è davvero semplice creare un bagnoschiuma fai da te. In pochi e semplici passi, infatti, avrete nelle vostre case un prodotto ottimo e del tutto naturale. Un

composto che andrà a rilassare voi stessi, ma anche a tonificare la vostra pelle.

Gli ingredienti che dovrete procurarvi per la creazione del vostro bagnoschiuma sono semplicissimi da

trovare anche in commercio. Infatti non vi serviranno altro che 50/100 grammi di sapone in scaglie, 300 ml di acqua, dell’olio essenziale da scegliere in base al vostro profumo preferito o, in alternativa, dell’olio di

mandorla e un recipiente per il vostro bagnoschiuma.

Tra gli oli essenziali adatti a creare dei buoni bagnoschiuma c’è davvero l’imbarazzo della scelta. Dovrete

concentrarvi sulla colorazione oppure la profumazione che volete dare al vostro prodotto oppure anche ai

benefici che i diversi oli possono dare alla vostra pelle.

A tal proposito, il thè verde, o gli agrumi in generale, sono molto utili per tonificare il vostro corpo. La lavanda, invece, oltre a lasciare un buonissimo odore sulla vostra pelle, ha anche effetti lenitivi e rilassanti.

La preparazione del vostro bagnoschiuma non vi porterà via tantissimo tempo essendo molto semplice.

Non dovete fare altro che versare all’interno dell’acqua circa 50 gocce di olio essenziale a vostra scelta e la stessa quantità anche di olio di mandorla, per poi miscelare il tutto.

Dopodiché dovrete prendere il sapone vegetale tagliato a scaglie e farlo sciogliere a bagnomaria. Una volta

completato questo passaggio, non dovrete fare altro che andare ad amalgamare il tutto all’interno di un

recipiente per il vostro futuro sapone.

Andate a chiudere questo recipiente e andate ad agitare con forza per pochi secondi. In base agli ingredienti utilizzati, il vostro bagnoschiuma assumerà una colorazione e una profumazione diversa senza aver bisogno di aggiungere alcun colorante.

Altri ingredienti naturali per creare un bagnoschiuma

A questo punto, il tutto è pronto per poterlo applicare sulla vostra pelle e fare anche un bel bagno

rilassante.

Altri prodotti naturali ottimi per la creazione dei vostri bagnoschiuma sono sicuramente:

l’ olio di cocco che è capace di ammorbidire la pelle e andare anche ad idratarla;

che è capace di ammorbidire la pelle e andare anche ad idratarla; il miele che ha delle proprietà anche antibiotiche;

che ha delle proprietà anche antibiotiche; il sapone di marsiglia molto utile per andare a ricreare la schiuma perfetta di ogni

bagnoschiuma.

Anche amalgamando tutti questi ultimi elementi con un olio essenziale a vostra scelta

potete creare un bagnoschiuma perfetto per il vostro corpo.