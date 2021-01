Patrizia Mirigliani: la verità sulla denuncia a suo figlio

L’imprenditrice Patrizia Mirigliani confessa ai microfoni di Silvia Toffanin tutta la verità sulla denuncia sporta verso suo figlio.

L’imprenditrice originaria di Trento e madrina delle innovazioni apportate nel corso degli anni a Miss Italia, Patrizia Mirigliani, è stata ospitata nel salottino televisivo della giovane conduttrice Silvia Toffanin. Nella scorsa puntata della trasmissione di Verissimo la donna ha spiegato per la prima volta, e non nascondendone i dettagli, alcune delle dinamiche riguardanti il suo passato. Una di queste confessioni è legata al figlio, Nicola Pisu, e alle difficoltà affrontate da entrambi in un periodo particolarmente complicato.

Patrizia Mirigliani si confessa e la reazione della Toffanin

Il racconto di Patrizia inizia con Nicola appena maggiorenne. Seguendo il filo rosso delle parole dell’imprenditrice pare che all’epoca dei suoi diciotto anni il ragazzo abbia imboccato sfortunatamente la via della tossicodipendenza. E, la mamma, nel raccontare alcuni aneddoti incredibilmente toccanti dell’intera vicenda, parla dei cambiamenti avvenuti da allora. Adesso Nicola ha trentadue anni e “sta facendo un percorso terapeutico, ma oggi ha raggiunto una nuova consapevolezza“.

Nel pronunciare questa considerazione l’ospite di Silvia appare turbata e sollevata al tempo stesso, guardando probabilmente alla lunga sfida affrontata nel corso degli anni ed ora finalmente ad una nuova luce che sembra rischiarare ogni speranza.

“Ha capito che le droghe tolgono la coscienza” ha ammesso in conclusione Patrizia, spiegando come Nicola sia sempre stato un ragazzo buono e al contempo molto fragile. Adesso con un lieto fine a portata di mano si comprendono anche le ragioni che lo avrebbero spinto in passato verso quella scelta: incomprensione ed alcuni fenomeni di bullismo.