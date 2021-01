Alba Parietti e Maria Teresa Ruta, scontro tra titani: “Non affossare gli altri”

Tra i momenti salienti della puntata del Grande Fratello Vip l’incontro tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta: tutta la loro verità sul triangolo con Alain Delon

Il Grande Fratello Vip è tornato alla messa in onda del venerdì sera, scontrandosi con la nuova edizione de Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Per l’occasione Alfonso Signorini ha voluto far intervenire alcuni ospiti che si sono resi protagonisti di due momenti salienti. Walter Zenga ha infatti incontrato il figlio Andrea, con il quale non ha rapporto da anni, mentre Alba Parietti ha voluto confrontarsi con Maria Teresa Ruta. Quest’ultima nella scorsa puntata raccontò un aneddoto che coinvolgeva anche la showgirl e Alain Delon, dichiarando che la Parietti avesse tentato di far colpo sull’attore ma che questo avesse preferito lei.

Donne della tv a confronto, tra risate e frecciatine

Alba Parietti non si è fatta scappare l’occasione di confrontarsi direttamente con Maria Teresa Ruta, volendo chiarire faccia a faccia quanto riportato. Stando al racconto di Maria Teresa la Parietti le avrebbe “rubato” il posto a tavola accanto a Delon durante una cena avvenuta dopo un evento di lavoro. In realtà Alba ha precisato di essere stata invitata a sedersi e di aver accettato poiché amica dell’attore, ma che non ci fosse alcuna malizia e che fosse addirittura in compagnia del suo fidanzato dell’epoca.

“Insieme abbiamo 120 anni, ora stare a recriminare un posto a tavola mi sembra inutile. Io non ti ho levato nulla comunque, con Alain siamo amici“, ha dichiarato la Parietti. Tra le due un botta e risposta piuttosto esilarante nel quale la Ruta ribadisce di aver detto la verità. “La cosa che non mi piace molto è quella di elevare te cercando di affossare qualcun’altra“. Alba non le ha mandate a dire ma Maria Teresa è riuscita a difendersi con il sorriso, sottolineando di aver solo raccontato una storia incoraggiata da Signorini.

Uno scontro tra titani avvenuto tra le risate generali e l’imbarazzo dei due figli in studio, Guenda Goria e Francesco Oppini. “I nostri figli sono ancora lì? Non sono scappati?“, chiede Alba. “Come abbiamo fatto a fare due figli così splendidi nessuno lo sa“, dichiara ridendo Maria Teresa.