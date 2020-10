È Miss Italia ma la sua bellezza è assolutamente universale: Carolina Stramare si trova all’estero e si fa ammirare anche dall’altra parte del pianeta.

Visualizza questo post su Instagram When I still didn’t know the jet lag …😬 @eddydaniele #adv Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_) in data: 13 Ott 2020 alle ore 1:52 PDT

A settembre del 2019 otteneva la corona e lo scettro di Miss Italia, Carolina Stramare. Che in circostanze normali avrebbe dovuto assistere al passaggio di consegna con la vincitrice dell’edizione 2020.

Ma sappiamo tutti come è andato a finire tutto quanto, a partire già dai primi mesi dell’anno. La pandemia da Coronavirus ha bloccato il mondo intero, paralizzando qualsiasi attività. Da quelle economiche e sociali a quelle sportive, ludiche, culturali ad ogni livello. Ed anche il concorso di Miss Italia ha subito uno stop inevitabile. Di conseguenza la più bella del nostro Paese è ancora Carolina, che resta in carica con fierezza ed ora si fa conoscere anche all’estero.

Carolina Stramare, la più bella d’Italia incanta oltre confine

La 21enne originaria di Genova aveva confidato tutte le sue insicurezze vissute nel corso del lockdown tra marzo e maggio 2020. In particolare era grande la paura provata nei confronti dei nonni, per lei che purtroppo aveva già perso in maniera prematura la mamma. Per fortuna il peggio sembra proprio essere alle spalle adesso.

Visualizza questo post su Instagram Carolina @rocchifrancesco.ph Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_) in data: 7 Ott 2020 alle ore 2:24 PDT

La Stramare si fa vedere dalla Cina, e per la precisione da Pechino. Bellissima più che mai. Per quanto riguarda il concorso di Miss Italia, l’81/a edizione si farà, come confermato da Patrizia Mirigliani. E tutto dovrebbe svolgersi entro questo mese di dicembre,

