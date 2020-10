Pulire le orecchie e prevenire il cerume, attenzione ai cottonfioc

Pulire le orecchie e prevenire il cerume. Come fare? Attenzione all’uso dei cotton fioc, non sempre sono la soluzione

Fin da bambini ci è stato detto di pulire le orecchie con il cottonfioc, ma nessuno ci ha mai spiegato quanto esso sia pericoloso per la nostra salute. Spingere troppo forte causa delle conseguenze importanti ed è per questo che bisogna fare attenzione al loro utilizzo. I cottonfioc non sono l’ideale per rimuovere effettivamente il cerume dall’orecchio. Infatti, lo spingono più internamente, fino a quando non si indurisce e blocca il condotto uditivo.

Cerume alle orecchie, come prevenire

L’eccessiva quantità di cerume può causare perdita dell’udito o ronzio nelle orecchie. Alcune persone soffrono di vertigini, che aumentano il rischio di cadere. Ma come si può prevenire tale disturbo? Gli esperti parlano di un’alternativa al cottonfioc, si chiama Cerumoff ed è progettato apposta per rimuovere correttamente il cerume. Il suo uso è molto semplice: basterà ruotare le estremità flessibili e morbide nell’orecchio per estrarre il cerume, senza spingere. Una volta terminato, la testina usa e getta si stacca e finisce nel cestino con la semplice pressione di un pulsante. Questo attrezzo non irrita e non danneggia.

Moltissime persone hanno provato questa alternativa ed ora non ne possono più fare a meno. La maggior parte è tornata di nuovo a sorridere e a non avere più disagi all’udito, ronzio e vertigini. Inoltre ha migliorato anche il grado di pulizia delle orecchie a differenza dei cottonfioc che fin da piccoli sono pericolosi.

