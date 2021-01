Uomini e Donne: è guerra tra Gemma e la dama over (Anticipazioni)

Bufera a Uomini e donne: dopo la scelta di Davide Donadei, un episodio ha lasciato i fan senza parole, cosa ha combinato Gemma?

A Uomini e donne il 28 gennaio si è registrata la scelta di Davide Donadei, ma nella puntata, che andrà in onda prossimamente, ne vedremo delle belle. Infatti tra le anticipazioni si vocifera una bufera in studio tra due personaggi molto importanti e ormai storici della trasmissione di Maria de Filippi. I protagonisti dell’episodio sono gli over, che dopo la scelta hanno fatto l’entrata in studio ed hanno dato del filo da torcere alla regina di Mediaset. Nello specifico stiamo parlando di Gemma e la Dama over. Ve la ricordate?

Uomini e donne: cosa è successo a Gemma?

L’episodio che vi stiamo per raccontare inizia con l‘entrata di Gemma, ormai icona della trasmissione, vestita con un abito primaverile: camicetta colorata e gonna lunga plissé con in mano due piume che usano le Blue Belle. Si prende ironicamente in giro e vuole essere più leggera mettendosi a confronto con Nicole e Pamela alle quali Maurizio ha chiesto il numero. La bella signora bionda si riferisce in particolar modo alla sua rivale Dama over, Pamela Barretta che nella scorsa puntata è tornata in studio dopo tanto tempo. Nessuno ha potuto resisterle, tanto meno Maurizio, l’uomo di Gemma. La Galgani è ancora meravigliata di come lui abbia potuto frequentare lei e subito dopo chiedere il numero a due donne che hanno la metà dei suoi anni e soprattutto sono bellissime.

La discussione va per le lunghe fino a quando uno dei due decide di darci un taglio visto che tra loro non c’è comunicazione. Per Gemma questa è una storia finita.