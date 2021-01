Uomini e Donne, Gemma Galgani crolla: le gravi insinuazioni in studio. Tina Cipollari le ha messo il tarlo in testa riguardo Maurizio, l’uomo che sta frequentando da qualche settimana

Gemma Galgani da qualche settimana sta frequentando Maurizio a Uomini e Donne. Una storia in cui sta investendo tanto: con lui si è lasciata andare fisicamente e mentalmente, si è legata tanto a lui e finalmente cominciava a vedere un futuro con un uomo. Oggi però in puntata ha raccontato di aver avuto dei dubbi durante il periodo di Natale: lei è rimasta a Roma da sola e lui si è limitato a qualche telefonata, e non l’ha invitata a passare le feste insieme a lui.

Uomini e Donne, Gemma Galgani e i dubbi sulla sua frequentazione con Maurizio: Tina Cipollari la mette in crisi

Gemma ha raccontato le tre telefonate in che circostanza sono avvenute: una delle quali, mentre Maurizio era a casa con degli amici e si è chiuso in bagno per parlare con lei. Questo dettaglio ha insospettito Tina Cipollari, che già da qualche settimana cominciava a dubitare di Maurizio. “Perché chiuderti in bagno? Se sei con gli amici ti metti in un angolo a parlare, se ti chiudi in bagno hai qualcosa da nascondere perché sei con un’altra donna“.

Tutte le certezze di Gemma sono improvvisamente crollate e anche lei ha cominciato a nutrire qualche dubbio verso l’uomo che sta frequentando. Maurizio si è molto arrabbiato con lei perché reputa di averle dato molte dimostrazioni concrete.