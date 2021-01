GF Vip: Tommaso Zorzi racconta nel dettaglio il retroscena con Stefania Orlando. Questa sera il concorrente ha rivelato come sono andate davvero le cose tra lui e la sua amica

Questa sera al Grande Fratello Vip si è parlato del litigio tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando. I due concorrenti hanno litigato dopo la serata brasiliana, perché lei si è ingelosita nel vedere l’amico ballare con Dayane Mello. Lui non si è sentito di giustificarsi perché è single e non deve assolutamente l’esclusività a nessuno. I due hanno fatto pace ma il loro chiarimento non ha convinto affatto il pubblico, anche perché sono rimaste tante cose in sospeso tra di loro.

GF Vip, confronto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi: il chiarimento non convince il pubblico

Questa sera Alfonso Signorini ha voluto indagare su quanto raccontato da Tommaso, ovvero che Stefania gli ha proposto di litigare per finta mentre erano nel backstage di capodanno. Lei ha ripetuto un’altra volta che stava scherzando ma lui ha raccontato il fatto nei dettagli: “Mi ha chiesto di litigare per finta, io sono rimasto un po’ così e le ho detto di no. Quando sono entrato dentro, lei mi ha detto “comunque per quella cosa facciamo finta di niente“.

Dunque sembra palese che Stefania non stesse scherzando, ma volesse creare dinamiche sul suo rapporto con Tommaso che fuori è molto amato dal pubblico. La situazione tra di loro sembra essersi appianata ma non del tutto perché ci sono dei dubbi da entrambi le parti: è la fine definitiva di un’amicizia?