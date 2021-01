Decorazioni Carnevale fai da te: come realizzare addobbi per una grande festa!

Ecco come realizzare decorazioni Carnevale fai da te facili e semplici. Guida pratica alla creazione di addobbi creativi!

Archiviato il Natale, è ora di pensare alla prossima festività: Carnevale. In occasione di queste festività, si possono realizzare tante decorazioni sfruttando pochi elementi e soprattutto la manualità e l’immaginazione.

Con pochi semplici passi si può rendere la casa più vivace e dare vita ad una festa davvero indimenticabile. A Carnevale la parola d’ordine deve essere divertimento!

Lo spirito con cui si affronta questa festività spesso ci fa essere un pò pazzi. Uno spirito da esprimere anche grazie a decorazioni fai da te, spendendo pochissimo e ottenendo grandi risultati. Dopo avervi parlato di come creare addobbi per Natale, ecco come realizzare addobbi per una festa di Carnevale.

Realizzare decorazioni Carnevale fai da te

Potete realizzare delle silhouette di cartoncino creando delle mascherine personalizzate oppure un più generico clown.

Carnevale rappresenta anche un’ottima occasione per recuperare dei materiali ormai in disuso e trasformarli in allegre decorazioni. Con il cartoncino, per esempio, si può anche realizzare una scatola porta bon bon dove chiunque può pescare delle vere e proprie delizie. Potete utilizzare anche della stoffa per creare dei fiocchi colorati da appendere al lampadario, magari nella stanza dove si celebrerà la festa per rallegrarla.

Si possono anche cucire degli scampoli di stoffa lunghi intorno ad uno spago in modo da formare un cerchio e sistemare al centro una serie di palloncini colorati in modo da creare una decorazione perfetta per il centro della stanza.

Se, invece, sono rimasti dei piatti di carta potete facilmente trasformarli in maschere da appendere al muro oppure potete optare per altre forme, tipo pesciolini, e colorarli per rallegrare un tavolo che adopererete per Carnevale.

Un’ulteriore idea per le decorazioni può essere quella delle stelle filanti. Per sfruttarle dovrete semplicemente realizzare un cono di cartoncino colorato e, poi, con la carta crespa realizzare delle coloratissime stelle filanti. La carta crespa ovviamente va tagliata a striscioline e, una volta che ne avrete tagliate un po’, non vi resterà che incollarle dentro il cono colorato.

Fra le decorazioni più amate di Carnevale vi sono sicuramente le spirali di carta che si appendono al soffitto. Realizzarle è davvero semplicissimo.Dovete aiutarvi con un compasso e, su un cartoncino, dovete disegnare un cerchio perfetto.

Se non avete a disposizione il compasso, potete usare qualsiasi oggetto a forma sferica per aiutarvi. Dopo aver ottenuto un cerchio perfetto, non vi resterà che procedere al taglio del cartoncino servendovi delle forbici. Una volta arrivate al centro, non vi resterà che aprire la spirale tirandola leggermente verso il basso. A questo punto non vi resterà che utilizzare un filo di nylon per appenderlo.

Festoni di carta a fisarmonica: come si realizzano?

Un must di Carnevale sono sicuramente i festoni. Per realizzarli dovrete procurarvi un rotolo di carta da regalo e un filo di spago sottile. Dopodiché dovrete ripiegare il rotolo a soffietti per circa tutta la lunghezza del vostro rotolo e tagliare la striscia pieghettata in modo tale da ricavare quadrati di 10 x 10 cm.

A questo punto, sul quadrato frontale potete disegnare quello che volete e, poi, con una forbice potete effettuare dei tagli. Una volta finito, potete eseguire un foro in modo da far passare il vostro spago collegando tutto il festone una volta che sarà aperto. In questo modo, avrete realizzato il classico festone di carta a fisarmonica.