Alba Parietti: attacchi per lo squalo dopo il Gf, su Instagram è guerra FOTO

Avete visto la scena tra Alba Parietti e Maria Teresa Ruta al Grande Fratello? Su Instagram volano insulti sotto le foto per l’opinionista

E’ guerra tra titani al Grande Fratello Vip, Alba Parietti ha deciso di affrontare la sua rivale Maria Teresa Ruta su una questione accaduta più di trent’anni fa. Le due si sono contese il famoso Alain Delon ed hanno dato vita ad uno spettacolo senza precedenti all’interno della casa. Al pubblico però e soprattutto ad alcuni fan dell’opinionista e madre di Francesco Oppini, ex concorrente del programma, non è piaciuto l’accaduto e su Instagram sotto le foto della Parietti sono volati commenti e critiche molto gravi.

Alba Parietti: di cosa la accusano i fan? FOTO

Molto attiva sui social e in televisione, Alba Parietti partecipa a molte trasmissioni con il ruolo di opinionista e su Instagram è seguita da più di quattrocento mila follower con cui condivide praticamente tutto: dall’arredamento della casa alla vita privata, da suo figlio Francesco al lavoro. Le sue ultime foto infatti sono state scattate proprio negli studi Mediaset del Grande Fratello Vip, poco prima della puntata del 29 gennaio. Per scontrarsi con la Ruta si presenta con un vestito nero di velluto e una pelliccia sopra. Uno schianto! Ma alcuni utenti sembrano pensarla diversamente.

“Sei come il prezzemolo…. nella casa ci sei stata più tu che tuo figlio. Sei ovunque….ma in pensione quando?”. Commenta un follower; “Fai la nonna e stai a casa buffona ti stimavo fino a ieri ma ho capito che per i colore dei soldi ammazzeresti….”. Aggiunge un altro.

Non manco poi commenti positivi che ancora una volta sottolineano la bellezza della sessantenne. La Parietti tira avanti e va dritta per la sua strada.