Elisa De Panicis lato B completamente in primo piano su Instagram-FOTO

La bella influencer ha condiviso una foto su Instagram in cui appare magnifica con il lato B in vista, spettacolo

Elisa De Panicis bellissima su Instagram mostra diverse foto con il lato B in primo piano, in acqua, in mezzo alla natura e in tanti altri posti meravigliosi. Nella didascalia scrive:“Non me ne vanto, ma mancava un pò di Lato B su Instagram. Non lo so ma ci vuole…nella vita lol sarà per quello che sono così Fortunata”. Appare bellissima la De Panicis su Instagram, in bikini e in mise super sexy i fan impazziscono.

Elisa De Panicis senza freni su instagram, le foto infiammano il web

Sempre più bella la De Panicis su Instagram, un fisico statuario con mise elegantissime e sensuali. I fan vanno in delirio per la sua bellezza, commentano la sua bellezza. Oltre che a sensualità dal profilo dell’influencer trapela lusso e moda. Si immortala in foto da copertina di Vogue con abiti meravigliosi e a volte anche senza abiti. Dice di non aver bisogno di pigiami ma solo di Chanel.

Che ricorda la celebre frase detta da Marilyn Monroe quando un giornalista le chiese cosa indossasse la notte per dormire e lei rispose “Solo due gocce di Chanel N.5”. Certo parliamo di due personaggi molto diversi, una era una grande icona e attrice che ha fatto la storia del cinema e l’altra, un’influencer che ha fatto scalpore per aver baciato un’altra donna al Festival del cinema di Venezia.

Tuttavia la sua frase non invecchia mai e rimane sempre iconica. Sotto ad un’altra foto la bella De Panicis scrive:”Libera finalmente, con questi occhi che vogliono solamente ricominciare a volare…”. A cosa si riferirà l’influencer, libera da cosa o da chi? Forse parla della fine di una relazione che l’ha segnata ma di cui ora è libera. E forse ha ritrovato la serenità, staremo a vedere.