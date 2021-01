Alba Parietti entra al Grande Fratello: l’annuncio spiazza tutti

Alba Parietti entra al Grande Fratello Vip: l’annuncio spiazza tutti. La mamma di Francesco Oppini ha rivelato su Instagram che domani sarà nuovamente ospite del programma

Alba Parietti è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo. Negli ultimi tempi si sta parlando di lei di più del previsto per la partecipazione di suo figlio Francesco Oppini al Grande Fratello Vip, che è tornato sotto ai riflettori dopo quindici anni in cui non ha mai partecipato a nessun reality. Anche se Francesco è uscito da due mesi dalla casa, si continua a parlare di lui sia dentro che fuori la casa.

Alba Parietti, confronto con Maria Teresa Ruta: tutta la verità domani al GF Vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

Lunedì scorso è stata nominata da Maria Teresa Ruta riguardo qualcosa che riguarda il passato e il principe Alberto. Maria Teresa, infatti, avrebbe insinuato che il Principe all’epoca preferì lei ad Alba che era lì presente. Alba domani sarà ospite in puntata per raccontare la sua versione dei fatti: “Io ed il mio ego siamo partiti e siamo già in treno” ha esordito così su Instagram, avvertendo poi Alfonso Signorini che darà davvero filo da torcere.

Su questo non ci sono dubbi, Alba è sempre stata una donna molto temuta e domani assisteremo ad un vero e proprio scontro tra titani. Chi la spunterà tra lei e la Ruta?