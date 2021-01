Valentina Vignali: sorridente in un campo di grano, i fan notano un dettaglio

Valentina Vignali, chi è il fidanzato dell’influencer? I fan adorano la coppia e su Instagram non mancano commenti sotto le foto

Più di due milioni di follower seguono l’influencer Valentina Vignali, conosciuta da tutti dopo la sua partecipazione al Grande fratello nel 2019. La trasmissione è stata per lei un trampolino di lancio nel mondo della televisione, anche se precedentemente era già entrata a far parte della moda come modella. Ha avuto anche delle esperienze come attrice per la commedia Riccione e Natale a Roccaraso. Oggi è felicemente impegnata con Lorenzo Orlandi, fidanzato con lei da un paio di anni. Cosa sappiamo del ragazzo?

LEGGI ANCHE>>>Valentina Vignali, la scollatura spunta nel primo piano – FOTO

Valentina Vignali: col fidanzato su Ig, spunta un dettaglio

LEGGI ANCHE>>>Valentina Vignali, massaggio ai glutei e perizoma da urlo: incatenateci – FOTO

Molto appariscente su Instagram, da solo o insieme al suo fidanzato. Lorenzo Orlandi è un fotografo e regista che la rende unica con scatti mozzafiato. L’ultimo post della modella è molto bello e attraverso quella foto mostra tutto il suo amore per l’uomo della sua vita. In mezzo ad un campo di grano, Valentina e Lorenzo si scambiano un abbraccio e i loro sguardi parlano da soli. Ma qualcuno dei fan nota un particolare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

“Solo se ti fa brillare gli occhi” scrive sotto al post l’influencer e qualcuno risponde prontamente: “Qui brilla ogni cosa”. Il fan si stava forse riferendo al fondoschiena in primo piano della Vignali?

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VALENTINA VIGNALI (@valentinavignali)

Difficile resistere alla sua bellezza ed insieme al suo fidanzato appare ancora più incantevole. L’amore la rende meravigliosa e solare come non mai.