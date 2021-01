Matilde Brandi, vestitino argentato non copre quasi nulla: uno schianto – FOTO

Matilde Brandi sfoggia un abito serale color argento mozzafiato. Gambe lisce e scollatura top: una favola da raccontare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

La splendida ballerina e showgirl della Mediaset, Matilde Brandi si presenta in studio con un abito davvero “provocante”. Si tratta di un pronto riscatto da parte sua, più che mai pronta a dimenticare il marito “infedele”, dopo 18 anni di matrimonio.

L’ex “gieffina” del Grande Fratello Vip ha lasciato tutti senza fiato, seduta sullo sgabello degli opinionisti, pronta a raccontare i “segreti” della sua inimitabile carriera in “preda” al Gossip. “Con Marco Costantini è stata comunque la nostra storia”, nonostante i due non vivessero più insieme, da ormai 5 anni.

Così Matilde si sbilancia sulla propria privacy, scoprendo gli “altarini” sentimentali che il marito le teneva nascosti, frequentando altre donne. Matilde ancora non smaltisce la delusione e l’umiliazione ricevuta dall’amore, ma ora è più che mai sulla strada giusta per svoltare e aprire un nuovo capitolo emozionante della sua vita

Matilde Brandi, new look mozzafiato: coda bionda e outfit chic dai grandi eventi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Il riscatto della showgirl e opinionista tv, Matilde Brandi è “servito”, dopo la nube oscura che ha caratterizzato il suo rapporto con Marco Costantini. L’attrice non ha dato una buona impressione di se, soprattutto dopo aver alzato diversi polveroni in tv, quando militava nella casa più spiata d’Italia.

Tra “spie” e gelosie si è lasciata andare alle sue “debolezze” d’animo e pianti dirotti. Ma già da un pò di tempo a questa parte, la Brandi dimostra di aver cambiato “registro”. Ora è sicuramente più allegra e spensierata da ogni “cavillo” d’incomprensione.

Per dare seguito a tutto ciò ha postato su Instagram una foto sublime che la rappresenta in tutto il suo fascino, condito da una sensualità non indifferente. Sorridente e con la coda bionda di capelli che scende lungo il corpo mostra le caratteristiche più “succulente” del suo repertorio.

Un vestitino slim color argento basta per far sognare i follower ad occhi aperti. Scollatura “internazionale”, scevra di reggiseno e gambe lisce e incrociate mostrano qualche dettaglio “segreto” di troppo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Anche il suo coinquilino al GF Vip, Francesco Oppini resta quasi sbalordito, alle sue spalle per lo spettacolo mozzafiato di una Matilde Brandi “on fire”, apparsa così glamour e affascinante, come non lo era tanto tempo