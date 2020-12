Elisabetta Canalis in uno dei suoi scatti forse più seducenti di sempre: l’ex velina sempre più bella e sensuale, fisico esagerato in intimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Intramontabile, seducente, esplosiva. Abbiamo, da tempo, finito gli aggettivi per Elisabetta Canalis, entrata da ormai un ventennio di prepotenza nell’immaginario degli italiani. E nonostante il passare del tempo, non accenna minimamente a uscirne, anzi. Di acqua sotto i ponti ne è passata da quando ci faceva impazzire come velina, in coppia con Maddalena Corvaglia, sul palco di Striscia la Notizia. Ora, Eli vive da tempo negli Stati Uniti con la sua famiglia e ha spento quest’anno 42 candeline. Ma il tutto non affievolisce minimamente il suo fascino, che anzi sembra ancora maggiore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisabetta Canalis, il body bianco tutto trasparente, vietato ai minori di 18 anni – FOTO

Elisabetta Canalis fa esplodere la passione, davanti al camino la temperatura sale

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Elisabetta Canalis festeggia il compleanno del marito più sexy che mai – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Vacanze di Natale ormai ad un passo ed Elisabetta ci regala uno dei suoi scatti forse in assoluto più belli ed esplosivi di sempre. Davanti al camino, in casa, seduta sul pavimento, vestita solamente di un completino intimo estremamente succinto e trasparente. Una immagine che lascia senza fiato e che dimostra come la bellezza sarda continui a far sognare i suoi ammiratori.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Un fisico esagerato, con tutte le curve al posto giusto, impossibile rimanere indifferenti davanti a lei. I commenti estasiati da parte dei followers, ovviamente, fioccano. “Semplicemente di un altro pianeta”, scrive qualcuno. Non ha tutti i torti.