Francesca Brambilla continua a pubblicare scatti fenomenali in rete: la showgirl mostra a tutti il suo fisico spaziale.

Francesca Brambilla è una showgirl amatissima dal pubblico italiano: dopo aver partecipato ad alcuni concorsi di bellezza, la nativa di Bergamo entrò in tv prendendo parte a programmi come ‘Quelli che il calcio’ e ‘Tiki Taka’. Dal 2015 è una delle presenze fisse di ‘Avanti un altro’: inizialmente era la sorella dell’alieno, poi è diventata la ‘Bona Sorte’. La 28enne, sebbene non ama essere chiamata influencer, è particolarmente attiva su Instagram.

La Brambilla ama pubblicare scatti bollenti e piccanti in cui mette in mostra le sue curve da capogiro. La classe 1992, anche oggi, ha fatto impazzire i suoi innumerevoli followers pubblicando una foto in cui indossa soltanto l’intimo.

Francesca Brambilla, solo intimo: che curve!!

Francesca, nell’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram, non indossa alcun tipo di vestiti ma soltanto l’intimo. Il suo reggiseno fa una grande fatica nel contenere il suo davanzale esplosivo. Il fisico della Bona Sorte di ‘Avanti un altro’ non smette di incantare e lascia sempre a bocca aperta gli utenti del web.

Ogni singolo post che la nativa di Bergamo posta in rete ottiene sempre un ottimo riscontro. Numeri pazzeschi anche per il contenuto odierno: l’immagine ha infatti raccolto già 40mila cuoricini e più di 500 commenti.

La Brambilla, qualche settimana fa, condivise uno scatto da infarto. La 28enne stava facendo un bagno in una panoramica vasca idromassaggio e piazzò il suo fondoschiena meraviglioso in bella vista.