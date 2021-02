Carolina Casiraghi è inarrestabile sui social: la sexy influencer continua a condividere contenuti altamente bollenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

Carolina Cristina Casiraghi è una imprenditrice ed influencer amatissima dal popolo del web. La milanese ha iniziato per gioco a condividere scatti sbalorditivi sui social network e ha raggiunto in breve tempo una popolarità incredibile. I suoi numeri su Instagram sono stupefacenti: il suo account Instagram vanta ad esempio 279mila followers.

Carolina ama condividere foto in cui mette in mostra il suo fisico esplosivo. Le curve della nota influencer fanno letteralmente impazzire gli ammiratori e i seguaci. La Casiraghi, poco fa, ha piazzato in rete un video da applausi in cui indossa soltanto l’intimo.

Carolina Casiraghi, il video fa il giro del web: movenze sexy

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff

Carolina, poco fa, ha messo in rete un video fenomenale. La nota imprenditrice indossa soltanto l’intimo e piazza le sue curve in bella vista. La milanese si muove con estrema sensualità e con naturalezza. Le sue gambe da sballo fanno girare la testa a tutti i followers.

Il video ha già superato quota 1000 cuoricini in quasi un’ora. Non mancano ovviamente i commenti: gli utenti stanno inondando il post di complimenti e di paroline di apprezzamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Cristina Casiraghi ®️ (@carolinacasiraghioff)

La Casiraghi, qualche giorno fa, mandò in tilt il mondo dei social network pubblicando uno scatto da brividi. La sexy influencer non indossava nessun tipo di copertura ed era completamente nuda. Il suo lato A, ad esempio, era parzialmente oscurato dalle braccia.