Matilde Brandi, la posa che mostra le gambe: ma ha gli slip? Pazzesca – FOTO

Matilde Brandi ha condiviso una foto mentre si prepara per un servizio fotografico: la showgirl è divinamente favolosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

La ballerina Matilde Brandi ha pubblicato una foto che ha lasciato senza fiato i tantissimi follower che la seguono su Instagram. La showgirl si è lasciata ritrarre mentre si prepara a essere la protagonista di uno shooting fotografico. Mentre una truccatrice è intenta a esaltare ancora di più la sua sconvolgente bellezza, Matilde è seduta su una poltrona rossa appoggiando con sensualità le lunghe gambe gambe affusolate su un bracciolo. A far letteralmente impazzire i fan è l’outfit scelto che lascia molto spazio all’immaginazione. Matilde infatti indossa una tutina nera con una maliziosa trasparenza giusto al lato del prosperoso décolleté e lascia libere le gambe che agli occhi dei fan appaiono perfette. Una bellezza e un fisico statuario che sono il risultato di anni di impegno e sacrificio nella danza e che alla soglia dei 52 anni può sfoggiare con orgoglio.

LEGGI ANCHE -> Wanda Nara la canotta scende e il reggiseno non c’è e fa anche molto freddo FOTO

Matilde Brandi svela i segreti del Grande Fratello

LEGGI ANCHE -> Jessica Franceschetti, esagerata in intimo nero: il suo décolleté è esplosivo FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Matilde Brandi di recente è stata protagonista di un’intervista nella quale ha svelato alcuni segreti legati a ex concorrenti del Grande Fratello. A quanto pare due ex reclusi della casa di Cinecittà più spiata d’Italia sarebbero coinvolti in un’infuocata relazione sentimentale. Nonostante alcune ritrosie sull’identità dei protagonisti del pettegolezzo, la showgirl si è lasciata sfuggire uno dei due nomi coinvolti. Secondo Matilde Brandi infatti Mario Ermito avrebbe una relazione finora tenuta nascosta. Dopo tali dichiarazioni è subito scattato il toto nomi. Tra i più accreditati c’è quello di Mila Suarez, con la quale il ragazzo aveva stabilito un legame stretto all’interno della casa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matilde Brandi (@matildebrandireal)

Diverse voci invece vorrebbero Ermito fidanzato con Giacomo Urtis, un’indiscrezione che sembrerebbe confermare la presunta bisessualità dell’attore. Per conoscere la verità non resta quindi che aspettare i nuovi rumors che la Brandi ha promesso di rivelare.