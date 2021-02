Melissa Satta, compleanno speciale e dedica dolcissima – FOTO

Melissa Satta, poco fa, ha condiviso una serie bellissima di scatti: la showgirl festeggia oggi il suo 35esimo compleanno.

Melissa Satta è una delle showgirl più amate dal pubblico italiano: la nativa di Boston ha raggiunto la popolarità diventando velina per il noto programma satirico targato Mediaset ‘Striscia la notizia’. La sua bellezza non passa mai inosservata e la classe 1986 è anche una modella di rilievo: in questi anni è stata testimonial di diversi brand di caratura mondiale.

Melissa è seguitissima sui social: il suo account Instagram vanta 4,4 milioni di followers. La 35enne pubblica spesso scatti da arresto cardiocircolatorio in cui mette in mostra la sua bellezza e le sue magnifiche curve. La Satta, oggi, ha condiviso una serie bellissima di foto: nella didascalia è apparsa anche una dedica dolcissima.

Melissa Satta, serie favolosa di scatti e dedica dolcissima

Melissa, nella giornata odierna, ha condiviso una serie fantastica di fotografie. La nativa di Boston è vicino a tante torte ed è intenta a spegnere le candeline. La showgirl festeggia i suoi 35 anni e ha tra le sue braccia il suo figlioletto. “Grazie a te la mia vita è ogni giorno più bella”, ha scritto nella didascalia.

La serie di foto non è ovviamente passata inosservato e ha raccolto già 93mila cuoricini. Gli utenti stanno commentando con entusiasmo e stanno inondando il post di complimenti e di messaggi di augurio.

La Satta, nei giorni scorsi, ha condiviso tante foto e video da applausi. La 35enne ha piazzato il suo fondoschiena e le sue curve fenomenali in bella mostra.