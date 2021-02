Un Posto al Sole anticipazione 12 febbraio: svolta clamorosa per Diego. Di recente il figlio di Raffaele è stato un po’ in crisi per quanto riguarda il suo futuro

Serena ha provato di tutto per convincere Clara a partecipare all’evento ma lei ha deciso di rimanere a casa insieme a Federico. Clara non ha però fatto i conti con un nemico in agguato: Barbara. Lei sicuramente approfitterà della situazione per presentarsi come accompagnatrice ufficiale di Alberto, tutto questo sotto gli occhi contrariati di Serena. Quali sono le intenzioni di Barbara?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di stasera: tra Salvatore e Bruno pace è fatta

Salvatore e Bruno hanno finalmente fatto pace dopo diversi giorni di malintesi. Bice però non è per niente contenta di questo risultato e cercherà di convincere suo fratello a darle retta e di non fidarsi del dottore. Cosa succederà?

Raffaele ha deciso di fare qualcosa di concreto per suo figlio: sono anni che cerca di farle trovare una strada sicura ma lui non ha mai voluto dargli retta. Diego dopo essere andato al laboratorio di arte presepiale con suo padre, sembra finalmente decidere cosa vuole fare nella sua vita. Deciderà di dedicarsi ai presepi come suo padre o intraprenderà una nuova strada?