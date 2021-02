Claudia Ruggeri sempre più esplosiva sui social network: la showgirl fa impazzire tutti con una foto fenomenale.

Claudia Ruggeri è una delle showgirl più seguite e apprezzate dal pubblico italiano. La 33enne vanta non a caso 1 milione di followers su Instagram. La romana è uno dei volti storici di ‘Avanti un altro’: nelle varie edizioni ha cambiato diversi ruoli, passando da poliziotta a supplente fino a diventare la Miss. La Ruggeri ha un legame molto profondo con il conduttore Paolo Bonolis: i due sono cognati, dal momento che la splendida donna si è sposata con il fratello di Sonia Bruganelli.

Claudia è attivissima sui social e ama postare in rete scatti bollenti e piccanti, piazzando spesso le sue curve in bella vista. La classe 1983 piazza il suo didietro davanti all’obiettivo della fotocamera, mentre il suo lato A non passa comunque inosservato.

Claudia Ruggeri esagerata su Instagram: forme da urlo

Claudia, nell’ultimo scatto condiviso in rete, è in una posa decisamente sexy, ha gli occhi chiusi con delicatezza e ha un sorrisino luminoso stampato sul volto. La 37enne indossa una tuta aderente e piazza il suo didietro davanti all’obiettivo. La magliettina è strettissima e non nasconde il suo lato A. La showgirl è sicuramente un’esplosione di sensualità.

“Attimi di leggerezza”, ha scritto la classe 1983 nella didascalia. Il post non è ovviamente passato inosservato e ha già raccolto quasi 10mila cuoricini in meno di un’ora. Immancabili i commenti degli utenti, che focalizzano l’attenzione sulla sua straordinaria bellezza e sulle sue curve pericolose.

La Ruggeri, la scorsa settimana, mise in mostra il suo corpo illegale condividendo uno scatto assurdo in cui indossava soltanto l’intimo.