Irama, la conferenza stampa: “A Sanremo tra colori, moda… e una buona scorta di Gin tonic”

Grande ritorno alle origini per Irama: l’artista parteciperà alla 71º edizione del Festival di Sanremo. Anche noi di Yeslife eravamo presenti alla conferenza stampa di presentazione del suo brano sanremese, “La genesi del tuo colore”.

Se c’è una persona che sa fare le cose per bene, quella è sicuramente Irama. L’artista ci ha accolto alla sua conferenza stampa con una buona scorta di gin tonic, non prima di essersi premurato che tutti, seppur a distanza, avessimo ricevuto l’occorrente per brindare insieme a lui. Nell’atmosfera di confidenza e convivialità che si è subito creata nella “stanza virtuale”, ci ha parlato della sua prima volta all’Ariston e del suo ritorno al Festival, dell’idea dietro al brano, della collaborazione con Dardust, dei momenti grigi durante il lockdown. Grazie alla sua innata capacità di apparire al contempo professionale e alla mano, ci ha trasportato nel suo colorato immaginario, tratteggiando, seppur con il riserbo che si addice ad ogni brano sanremese, il profilo di quello che ama definire il suo “inno alla vita”.

La genesi del tuo colore, come nasce il brano in gara a Sanremo

“La genesi del tuo colore non è nato prettamente come brano sanremese” ci ha raccontato Irama in apertura della conferenza stampa. “In generale quando scrivo tendo a seguire una sorta di flusso creativo. È nato tutto in maniera molto spontanea”.

Dunque il desiderio di rispettare il tuo percorso musicale è stato superiore a quello di essere più “sanremese”?

Assolutamente sì. Oggi il termine “sanremese” è andato un po’ a scemare per via del susseguirsi di nuove leve, delle quali faccio parte anche io, che hanno raccontato la proprio musica in modo ibrido. Il mio brano non è nato prettamente come brano sanremese, ma appena l’ho finito, ho pensato di volerlo raccontare. È stata una cosa decisa più a livello di “vibrazione” che di strategia. Non sono affatto un buono stratega.

Com’è arrivata di preciso l’idea di partecipare al Festival?

Come dicevo, è nato tutto in maniera molto spontanea. Quando ho scritto la canzone sentivo di volerla condividere con il mondo e quello di Sanremo mi sembrava un palco importante per farlo. Sono felice che il direttore artistico l’abbia colta. Spero che possa farlo anche la gente.

Come ha influito sui tuoi testi il periodo di lockdown forzato?

In realtà il periodo di lockdown non mi ha toccato molto a livello artistico. Sono un po’ un lupo solitario, tendo molto ad isolarmi, magari insieme a dei musicisti, per fare musica e tirare fuori quello che abbiamo dentro. Anche La genesi del tuo colore, non essendo un brano di cronaca, non é stata particolarmente condizionata dalla situazione. Dal punto di vista personale, invece, il lockdown ha influito molto. Ci ha reso sicuramente più attenti ma è stato anche un bel peso. Sarà sicuramente un capitolo di storia, un giorno.

C’è un aspetto a livello strumentale che secondo te arriva di più della canzone?

Credo che in generale sia un bel connubio tra parte orchestrale e parte elettronica. Entrambi i mondi danzano insieme nella canzone. I musicisti avranno grande spazio per suonare. Con Dario (Dardust) e Giulio Nenna abbiamo seguito tutto nel dettaglio in modo che tutti possano suonare ed esprimere le proprie emozioni, quindi la parte strumentale sarà sicuramente predominante.

Dardust ha lavorato al tuo pezzo. Che rapporto hai con lui? Sarà lui a dirigere l’orchestra?

Il rapporto con Dario è un rapporto di stima reciproca. Quando ho iniziato a buttare giù le parole, ho pensato a lui perché era il tipo di musica di cui avevo bisogno. Mi sono approcciato ad un artista ed è questa secondo me la cosa magica. Poi è nato un connubio sincero. Però non so se sarà lui a dirigere l’orchestra. È un momento molto particolare, ci stiamo ancora organizzando.

Ritorno all’Ariston, dove tutto è cominciato

Anche noi di Yeslife abbiamo avuto modo di confrontarci con l’artista, domandandogli cosa significasse per lui tornare a Sanremo (da dove è partito, nel 2016, con il brano Cosa resterà, inserito nella categoria Nuove proposte) ed essere annoverato per la seconda volta tra i Big del Festival.

Nel novembre del 2018 hai esordito a Largo Venue, un locale con una capienza di appena 500 persone. Rispetto ai tuoi inizi, cosa significa per te salire sul palco di Sanremo, per di più per la seconda volta? Te lo saresti mai aspettato allora?

Credo che significhi soprattutto più consapevolezza. Non si cresce solo a livello artistico, ma anche a livello anagrafico, e crescendo acquisisci sia consapevolezza che “strumenti” in più. E poi ci sono ovviamente più responsabilità. Però se devo essere sincero, mi sembra sempre come se fosse la prima volta. Il bello di questo mestiere (ma penso che sia un po’ il bello di chi lavora nell’arte, in generale) è che ogni volta che ti approcci ad una nuova esperienza lo fai con un’idea creativa differente e quindi è come se fosse un nuovo inizio. Poi sono comunque molto giovane, ho sia tanto da imparare che tanto da dare. È davvero come se fosse un nuovo inizio e me la vivrò in maniera genuina.

Sanremo 2021: gesti scaramantici, prove con l’orchestra e qualche bicchiere di Gin

I tuoi concerti sono dei veri e propri spettacoli dal punto di vista scenografico. Cosa hai architettato per “colorare” il brano dal punto di vista visivo?

Per il momento non voglio spoilerare niente. È ancora un work in progress. Sicuramente a livello visivo, di outfit, ci saranno collaborazioni molto importanti nate dalla mia passione per la moda. Per quanto riguarda lo “spettacolo” in sé, ci tengo tantissimo perché quando vado ad un concerto mi fa piacere non trovare solo il disco, ma un vero e proprio show che mi terrò dentro per sempre. Sul palco ci sarà sicuramente qualcosa di particolare a livello visivo, ma non posso spoilerare niente… è davvero difficile raccontare senza raccontare (ride).

E le prime prove con l’orchestra, come sono andate?

Sono andate davvero bene, sono molto contento. Mi è piaciuto cantare con loro e ho visto che a fine esibizione l’orchestra ha espresso il suo apprezzamento sulla canzone. Mi hanno fatto sentire a mio agio, nonostante il palco così importante.

Prima di salire sul palco hai un gesto scaramantico?

Sono talmente scaramantico che non posso avere gesti scaramantici, perché se mi dimenticassi di farli sarei fregato. Preferisco vietare al mio cervello di avere rituali di questo tipo.

Come ti stai preparando alla gara?

Con il mio kit di Gin tonic (ride)