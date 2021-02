Ironia sul set di Che Dio Ci aiuti, Elena Sofia Ricci esclama: “Prima devo operarmi”

Ultimi ciack, per questa stagione, per l’amatissima serie tv Che Dio Ci Aiuti, in onda tutti i giovedì su Rai 1. Il cast si prepara al finale di stagione tra risate e festeggiamenti vari. Il web partecipa alle riprese grazie all’attrice Francesca Chillemi, che pubblica sulla sua pagina Instagram diversi momenti della vita sul set. E proprio in una sua storia su Instagram Elena Sofia Ricci ha esclamato: “Prima devo operarmi”.

Perché Elena Sofia Ricci ha esclamato: “Prima devo operarmi” ?

Di recente l’ex miss Italia si sta impegnando su Instagram come influencer diventando testimonial di un brand di prodotti sportivi che pubblicizza sul suo profilo. Per la nuova campagna #adv Francesca Chillemi, la bella mora, che interpreta Azzurra in Che Dio Ci Aiuti, ha coinvolto quasi tutti gli attori presenti sul set e tra questi anche Elena Sofia Ricci che interpreta Suor Angela. In una recente storia su Instagram si vede la Chillemi che porge un pacchettino alla Ricci, china sulla scrivania intenta a ripassare il copione. E’ risaputo che in più di un’occasione l’attrice ha manifestato diversi fastidi alla schiena e dopo aver aperto il dono e letto il bigliettino, ha esclamato: “Prima mi devo operare e poi magari mi alleno”.

Dopo la gradita partecipazione di Stefano De Martino, un altro bellissimo del piccolo schermo potrebbe approdare nel cast di Che Dio Ci Aiuti. Can Yaman, protagonista di Day Dreamer, potrebbe fare la sua breve apparizione recitando qualche battuta con Suor Angela. La partecipazione di Can alla fiction potrebbe essere una vetrina per annunciare la serie Sandokan della quale sarà il personaggio principale.